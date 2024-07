Per le strade di Caserta con un machete: denunciato un 22enne

Controllato dagli agenti, si è scoperto come il machete fosse nascosto all'interno dei pantaloni.

Attimi di paura in Campania, precisamente a Caserta. Nelle scorse ore, infatti, un giovane di 22 anni è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di un machete. L’arma, di 45 centimetri, era posseduta in centro e nelle vie della movida.

Controllato dagli agenti, si è scoperto come il machete fosse nascosto all’interno dei pantaloni. Una volta emerso il tutto, l’arma è stata sequestrata al giovane.