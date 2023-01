Caso Cannes, Miccichè a Schifani: “Se ha mentito deve dimettersi”

"Non è ammissibile che un presidente menta al suo popolo. Se dovesse emergere che ha ragione Messina, Schifani dovrebbe dimettersi"

Sul caso della mostra a Cannes, Schifani “se ha mentito deve dimettersi”. Così in un’intervista all’edizione locale di Repubblica, Gianfranco Miccichè, commissario del partito che esprime il presidente della Regione ma iscritto al gruppo misto all’Ars. Miccichè non ha ancora digerito la mancata deroga al numero minimo di deputati per formare un suo gruppo, né lo scontro con gli ormai ex alleati del centrodestra. Ma soprattutto la fine del rapporto con Renato Schifani.

Le dichiarazioni di Miccichè sul Caso Cannes in Sicilia

“Credo che quello che un presidente della Regione dichiara debba essere scritto con lo scalpello sulla pietra: Schifani a inizio settimana ha dichiarato di non saperne niente. Iniziamo così questa legislatura? Con le bugie?”.

“Da quello che dichiara Manlio Messina – evidenzia Miccichè -, c’è poco da discutere. Ma il loro match non mi interessa. Quante volte Musumeci ha detto: ‘Non ne sapevo niente’?

Ricominciamo con i ‘non ne sapevo niente’? Questo gioco deve finire, non si può pensare che i siciliani siano tutti scemi. Non farò passare un giorno d’aula finché Schifani non verrà a dirci se ha detto la verità. Altrimenti ricordo a tutti che un presidente degli Stati Uniti non si è dovuto dimettere per uno scandalo con la sua segretaria, ma perché lo aveva negato ed è stato smentito.

Non è ammissibile che un presidente menta al suo popolo. Se dovesse emergere che ha ragione Messina, Schifani dovrebbe dimettersi”.