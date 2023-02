Caso Celentano, risultati test Dna: ragazza sudamericana non è Angela

Sulla ragazza era stato eseguito il prelievo del Dna per compararlo a quello dei genitori della bimba scomparsa nel 1996 sul Monte Faito

Non è Angela Celentano la ragazza sudamericana sulla quale era stato eseguito il prelievo del dna per compararlo a quello dei genitori della bimba scomparsa nel 1996 sul Monte Faito, nel comune di Vico Equense (Napoli). L’avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia di Angela Celentano, assieme al team di consulenti composto dall’avvocato Enrica Visconti, il generale Luciano Garofano e il social team della “Manisco World” presieduto da Virginia Adamo, fanno sapere che “da poche ore hanno appreso che dalla comparazione tra il dna dei signori Celentano e quello della giovane donna attenzionata purtroppo non vi è corrispondenza genetica”.

Prelevato il materiale genetico

La ragazza a cui era stato prelevato il materiale genetico, dunque, non è Angela Celentano. “Continueremo nelle nostre ricerche e qualunque altra segnalazione meritevole di approfondimento verrà percorsa”, dichiara Catello Celentano, papà di Angela. “Ringraziamo quanti hanno contribuito alle segnalazioni e non smettiamo di sperare di poter riabbracciare la nostra amata figlia. Per il momento riteniamo di rimanere in silenzio e chiediamo rispetto”, aggiungono Catello e Maria Celentano, madre di Angela, assieme alle figlie Rossana e Naomi.