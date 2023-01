Caso Juventus, Cairo: “Il calcio italiano va bonificato”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha voluto commentare la maxi penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze

La penalizzazione della Juventus ha stravolto la classifica di Serie A, con il pesante -15 che ha fatto sprofondare i bianconeri al decimo posto in classifica, alle spalle dei “cugini” del Torino.

Proprio il presidente del club granata, Urbano Cairo, ha commentato quanto accaduto alla “Vecchia Signora”.

“La situazione della Juventus è pesante, ma lasciamo giudicare chi deve farlo – le parole di Cairo – sarebbe importante bonificare il calcio perché queste cose sono cattivi esempi anche per i giovani”.

Cairo: “Importante essere leali”

Urbano Cairo ha sottolineato quanto sia importante, se non fondamentale, la correttezza ai fini della regolarità dei campionati.

“Fare le cose in modo leale e sportivo è importante – ha concluso il presidente del Toro – Non voglio dire che non sia stato così fino ad ora, ma quando poi si fanno queste cose il resto viene dimenticato”.