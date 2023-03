Caso Juventus, ecco la data in cui il Coni discuterà il ricorso bianconero

Il giorno da cerchiare in rosso per i tifosi della "Vecchia Signora" è il 19 aprile, ore 14.30.

C’è la data per la discussione del ricorso presentato dalla Juventus al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla CAF al club bianconero lo scorso 20 gennaio in seguito al procedimento sulle plusvalenze.

Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è il 19 aprile, ore 14.30, data in cui è stata fissata la seduta in cui si discuterà se confermare, rimandare al secondo grado invocando la riformulazione oppure annullare del tutto la sanzione inflitta alla “Vecchia Signora” e agli ex vertici della società piemontese come Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici.