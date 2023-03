Castellammare del Golfo, 20 grammi di cocaina in casa: arrestato 42enne

È finito in manette per spaccio di droga, un uomo – già noto alle Forze dell’Ordine – poiché trovato in possesso di venti grammi di cocaina. L’arresto è stato operato dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare del Golfo (Trapani) nell’ambito dei controlli finalizzati alla lotta contro lo spaccio di droga.

Una successiva perquisizione operata nella casa dell’uomo ha confermato il suo intento a spacciare droga. Rinvenuti nell’abitazione un bilancino di precisione con tracce di “polvere bianca” e un sacchetto forato presumibilmente utilizzato per la confezione delle dosi.

Dopo l’udienza di convalida, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.