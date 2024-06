Castellammare del Golfo, ecco il programma dell’estate 2024

La città si prepara a una stagione ricca di eventi e manifestazioni. Negli scorsi giorni l’Amministrazione comunale ha, infatti, approvato il calendario degli appuntamenti previsti anche nella frazione di Scopello

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – La città si prepara all’estate 2024 con un calendario ricco di eventi.

L’Amministrazione comunale ha approvato negli scorsi giorni il programma dell’estate castellammarese, con appuntamenti variegati che allieteranno cittadini e turisti che soggiorneranno nel Comune di Castellammare del Golfo e nella frazione di Scopello.

Tanti appuntamenti per l’estate a Castellammare del Golfo

“Abbiamo puntato su eventi singoli – hanno commentato il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore Mariella Caleca – ma anche su manifestazioni di qualità che si svolgeranno nell’arco di più giornate. Da giugno a settembre il Jazz nel Golfo con musica e ballo lindy tra Castellammare e Scopello. Quindi la selezione regionale del premio Massimo Troisi, la quattro giorni ‘Gustorie di Sicilia’ e ‘Grani e granai’, ma anche il rock con gli Heroes & Monsters. Tanti appuntamenti musicali, culturali e di intrattenimento nel programma che sarà in distribuzione a breve”.

Il Jazz nel Golfo

Tra gli appuntamenti più importanti ci sono, infatti, il Jazz nel Golfo con la collaborazione speciale della fondazione Lino Patruno, i conservatori di Palermo e Trapani, Mauro Carpi, Greg e tanti altri artisti che allieteranno il pubblico, con dieci serate tra musica e ballo lindy a partire da giugno fino a settembre.

Il premio Massimo Troisi

Poi un altro evento importante è la selezione regionale del premio Massimo Troisi, quattro giorni tra degustazioni, musica e cultura con “Gustorie di Sicilia”, che si articolerà in tre piazze cittadine. L’iniziativa sarà il 14 giugno all’arena delle rose, dove si esibiranno giovani comici emergenti, con una giuria composta da esperti di settore. Il vincitore parteciperà alla finale del premio dedicato a Massimo Troisi che si svolgerà a San Giorgio a Cremano, città d’origine del noto attore.

La manifestazione “Grani e granai”

Poi ci sarà la manifestazione “Grani e granai” giunta ormai alla sua quarta edizione, ma anche una serata di puro rock con gli Heroes & Monsters. Quest’ultima sarà il 22 luglio all’arena delle rose, il top della musica power trio (basso, batteria e chitarra): gli Heroes & Monsters di Todd Kerns (bassista di Slash), Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi) e Will Hunt (batterista di Vasco Rossi e Evanescence). Una serata di puro rock con l’ausilio di laser show ed effetti scenografici.

“Gustorie di Sicilia”, all’insegna della sicilianità

Dal 27 al 30 giugno toccherà a “Gustorie di Sicilia” che sarà l’evento protagonista di quattro giornate dedicate alla sicilianità: tradizione culinarie, racconti e lingua siciliana in tre importanti piazze cittadine – piazza Madrice, piazza Petrolo e piazza Castello – tra artisti e chef stellati. Tra i principali nomi: Andrea Lo Cicero, Giuseppe Giuffrè, Roy Paci & Aretuska, Marco Manera, i 4 Gusti, Stefano Piazza, Marcello Mandreucci, Giovanni Cangialosi, Alessio Alessandra. Tutto, insomma, è stato immaginato per intrattenere e far divertire la cittadinanza.