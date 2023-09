Castelvetrano, controlli alla circolazione stradale: denunciate due persone

Denunciato un 51enne della provincia di Agrigento per guida in stato di ebbrezza: aveva un tasso alcolemico superiore a quanto consentito

I carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, nel corso della notte appena trascorsa, hanno denunciato due persone per infrazioni al codice della strada. Un uomo classe 1992, fermato alla guida della propria autovettura, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’esame del tasso alcolemico rimediando il massimo della pena. Sottoposto a perquisizione inoltre è stato sorpreso a detenere un involucro termosaldato contenente marijuana, per questi motivi gli è stata anche ritirata la patente di guida.

Un uomo di 51 anni, della provincia di Agrigento, è stato invece denunciato per guida in stato di ebrezza in quanto al controllo è risultato avere un tasso alcolemico ben superiore a quanto consentito dalla legge. Nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani un italiano ed uno straniero per il possesso di modica quantità di stupefacente che sarebbe stata rinvenuta a seguito di perquisizione personale.