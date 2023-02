Il Catania non si ferma più, 2-0 a Castrovillari: le pagelle degli etnei

Il Catania vince 2-0 allo stadio “Mimmo Rende” di Castrovillari: decidono le reti di De Luca e Russotto. Le pagelle

Nella data più speciale per la città di Catania, il 5 febbraio, giorno della festa di Sant’Agata, la squadra rossazzurra sul campo prosegue, ormai inarrestabile, la sua corsa verso l’obiettivo promozione: Castrovillari battuto 2-0.

Dopo una prima parte di gara bloccata, poco prima dell’intervallo è De Luca ad aprire il match sfruttando il grande assist di Chiarella. Ripresa gestita con tranquillità, poi il Catania (con il Castrovillari nel frattempo ridotto in dieci uomini) affonda ancora nel finale grazie a Russotto, subentrato, che ribadisce in rete dopo il pari di Palermo. Il vantaggio in classifica rimane il medesimo, +14, con una gara in meno. Ecco le pagelle degli etnei.

CASTROVILLARI-CATANIA 0-2 (38’ DE LUCA, 88’ AN. RUSSOTTO)

Le pagelle

BETHERS 6 – Mai impegnato in conclusioni dirette dagli attaccanti avversari, rimane tuttavia sempre attento quando è chiamato alle uscite. Trasmette sicurezza al reparto.

BOCCIA 6.5 – Vista l’assenza di Rapisarda, stavolta gioca nella sua posizione naturale, quella di terzino destro. Le sue caratteristiche le conosciamo: fisico, solidità e attenzione. Nella ripresa si propone con qualità sulla corsia, mettendo in mezzo anche qualche pallone interessante. Boccia è difensore affidabile e raramente delude. Castrovillari non fa eccezione.

SOMMA 6.5 – Attento e preciso, risolve diverse situazioni all’interno dell’area del Catania grazie alle sue letture. Si conferma gara dopo gara, ormai le sue prestazioni non fanno più notizia. Pilastro della difesa.

LORENZINI 6 – Sbaglia forse qualcosina nel primo tempo, ma rimedia con cattiveria e usando molto il fisico. Non perfetto nella ripresa quando rischia su Janneh lanciato verso la porta, ma sbroglia in qualche modo la situazione grazie all’intervento di Bethers.

CASTELLINI 6 – Prestazione sufficiente del giovane difensore lombardo, ormai impiegato abitualmente a sinistra vista l’”esplosione” di Somma al centro della difesa. Limita le discese sulla corsia, ma è attento in fase di marcatura. DAL 94’ PEDICONE S.V. – Ultimi secondi della gara di Castrovillari per il terzino.

RIZZO 6 – Forse non la sua migliore prova stagionale, ma è sempre utile nel suo lavoro oscuro. Esce alla distanza nel secondo tempo, dopo una prima frazione di gioco in sordina, quando usa il fisico e sale di livello come intensità.

LODI 6.5 – Il campo è tra i peggiori di un girone che, da questo punto di vista, non propone certo strutture all’avanguardia. Il gioco del capitano rossazzurro, dunque, non può che risentirne. È però proprio lui a trovare Chiarella dentro il campo nell’azione che innesca il vantaggio rossazzurro: mezzo punto in più per lui proprio per questo. DAL 52’ PALERMO 7 – Entra e spacca la partita, come spesso gli succede. Corsa, inserimenti e qualità, sfiora anche la rete colpendo il palo: propizia così facendo il 2-0 di Russotto. Certezza assoluta del centrocampo.

VITALE 6 – Si fa sentire con il suo fisico, battagliando in mezzo al campo. Forse, con meno qualità rispetto alle precedenti uscite, ma rimane elemento ormai imprescindibile per Ferraro. Prova alcuni dei suoi classici inserimenti nell’area avversaria, ma senza fortuna.

CHIARELLA 7 – L’esterno pescarese è l’uomo chiamato a creare, con le sue discese sulla destra, superiorità numerica. Ci mette un po’ per prendere le misure allo stretto campo di Castrovillari, ma poi è una sua giocata a sbloccare il match: prima controlla il pallone eludendo un avversario, poi con il mancino disegna una traiettoria che mette De Luca in condizione di battere a rete. Non è finita qui, perché Chiarella procura anche il secondo giallo (e quindi rosso) a Brignola. Imprendibile. DAL 62’ DE RESPINIS 6 – Si vede poco all’inizio, schierato da esterno destro del tridente, poi cresce nel finale. Una sua giocata innesca Palermo, nell’azione in cui il centrocampista colpisce il palo.

SARAO 6 – La sua è la solita gara di lotta e sacrificio, con pochi veri spunti offensivi. Uno però, clamoroso, lo trova nel secondo tempo quando con un gran sinistro a giro all’interno dell’area di rigore colpisce il palo a portiere battuto. Sfortunato. DAL 65’ JEFFERSON 6 – Si crea almeno tre occasioni per tornare al gol ma la mira non è precisa. Il brasiliano sembra comunque sulla strada giusta per tornare il cannoniere della prima parte di stagione.

DE LUCA 7 – Eccola, la vera Zanzara. De Luca è nel suo miglior momento da quando veste la maglia del Catania, e lo dimostra al 39’ quando “punge” il portiere del Castrovillari per l’1-0 dei rossazzurri. Il numero 17 ha recuperato smalto e verve sotto porta: adesso sono cinque gol in stagione, di cui tre con il nuovo anno. Giocatore ritrovato. DAL 75’ AN. RUSSOTTO 7 – Ultimo quarto d’ora prezioso per Russotto, che era al rientro dopo l’infortunio. Prima serve una bella palla a Vitale, poi è bravo a seguire l’azione quando Palermo colpisce il palo e a insaccare sulla ribattuta. Quindici minuti gli bastano per ricordare a tutti il grande campionato che sta facendo.

FERRARO 7 – L’avversario era modesto ma certamente agguerrito, il campo piccolo e in pessime condizioni. Lui sceglie, correttamente, di dare continuità all’assetto tattico visto nelle ultime uscite, i risultati gli danno ragione. Ha ritrovato De Luca, in difficoltà nel girone d’andata, e mattatore in questo inizio del 2023. Cambi azzeccati e ormai “rodati”. Il suo Catania raggiunge quota 57 punti, il vantaggio sulla seconda rimane lo stesso con una gara in meno: il tecnico di Vico Equense prosegue spedito verso l’obiettivo finale.