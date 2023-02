Sant’Agata 2023, inizia il giro interno: la martire esce dalla Cattedrale – DIRETTA

Festa di Sant'Agata 2023, comincia il giro interno del Fercolo. Migliaia di devoti lungo le strade centrali di Catania insieme alla martire. Il racconto attraverso le immagini più belle.

I festeggiamenti in onore di Sant’Agata, Patrona della città di Catania, giungono nel loro momento culminante.

Dopo il solenne Pontificale di stamattina, caratterizzato dall’omelia dell’Arcivescovo metropolita Luigi Renna che ha invitato il capoluogo etneo a “rialzarsi” dallo stato di degrado e abbandono – anche politico – nel quale versa da troppo tempo, ora è il momento del “giro interno”.

Sant’Agata 2023, l’inizio del giro interno

Si tratta di uno dei momenti più sentiti da parte dei devoti, in occasione del quale accompagneranno il passaggio del Fercolo di Sant’Agata attraverso il centro storico della città.

L’uscita di Sant’Agata dalla Cattedrale è salutata dall’esplosione dei tradizionali fuochi d’artificio. La martire etnea viene omaggiata con lo sventolio dei fazzoletti bianchi dei devoti, presenti in migliaia in piazza Duomo.

Durante la processione delle Reliquie lungo via Etnea, sono previsti i tradizionali omaggi floreali davanti alla Basilica Collegiata, in piazza Cavour (dall’Associazione Sant’Agata al Borgo) e davanti alla Chiesa di San Benedetto, lungo via Crociferi.

Festa di Sant’Agata, le tappe del giro interno

Queste, di seguito, le tappe del giro interno 5 febbraio:

via Etnea

piazza Stesicoro

via Caronda

via Bertuccio

piazza Cavour

via Etnea

piazza Stesicoro

via Antonino di Sangiuliano

via Crociferi

via Santa Maria della Lettera

piazza Mazzini

via Garibaldi

piazza Duomo

Sant’Agata 2023, ieri il giro esterno

Ieri, 4 febbraio 2023, è stata invece la volta del cosiddetto “giro esterno” che segue il perimetro delle antiche mura di Catania. Nel corso della serata non sono mancati attimi di tensione. Particolarmente convulsi sono stati i minuti successivi alla rottura del cordone di sinistra all’inizio della salita dei Cappuccini, in piazza Stesicoro.

La processione è stata costretta ad arrestarsi per diversi giri d’orologio ed è successivamente ripartita. Il ritorno di Sant’Agata in Cattedrale è avvenuto oggi, alle 8.34 del mattino.