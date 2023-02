Sant’Agata 2023, l’emozionante inizio del giro esterno – FOTO

Commozione e l'emozione di rivedere Sant'Agata in giro per Catania: le foto più belle della festa del 4 febbraio.

I festeggiamenti di Sant’Agata 2023 entrano nel vivo e, dopo la Messa dell’Aurora del 4 febbraio, inizia ufficialmente il giro esterno a Catania.

Fonte video: Pagina “Devoti di Sant’Agata”

Come mostra il video, Catania è letteralmente “bianca” in questo mite 4 febbraio 2023. Ed è bianca perché in strada ci sono centinaia e centinaia di devoti provenienti da tutta la provincia (e non solo) che indossano il tradizionale sacco bianco di Sant’Agata. Cittadini, turisti e fedeli pronti a vivere le emozioni della festa di Sant’Agata 2023.

Sant’Agata 2023, il giro esterno

La città è felice di riabbracciare la propria Patrona, dopo due anni di stop alla grande festa a causa della pandemia da Covid. Lo dimostra la sentita partecipazione dell’intera città ai festeggiamenti, che in questo momento interessano la parte esterna della città. La processione è partita, dopo la Messa dell’Aurora, da piazza Duomo e intorno alle ore 11 ha raggiunto la cosiddetta “Civita” e piazza dei Martiri.

Fortunatamente, per adesso sembra che non ci siano stati rallentamenti particolari ai festeggiamenti se non le previste soste per lo scarico della cera.

I momenti da non perdere

Oltre alla Messa dell’Aurora e l’inizio del giro esterno, durante il 4 febbraio ci sono tanti momenti da non perdere assolutamente e da seguire con devozione e fede. In particolare, è molto atteso il discorso del Vicario episcopale Giuseppe Raciti in piazza Iolanda, così come il messaggio alla città dell’Arcivescovo in piazza Stesicoro (un momento che si riallaccia e segue l’omelia della Messa dell’Aurora) e la “sosta” al Fortino nella notte tra il 4 e il 5 febbraio, prima del previsto rientro in Cattedrale.