Sant’Agata 2023, con la Messa dell’Aurora i devoti “riabbracciano” la Patrona – DIRETTA

LIVE - Segui i momenti più suggestivi della festa di Sant'Agata 2023 in diretta: il 4 febbraio è il momento della Messa dell'Aurora e della famosa "uscita" che dà inizio al giro esterno di Catania.

In diretta dalla Cattedrale di Catania la Messa dell’Aurora: dopo 2 anni di pandemia, nel 2023 tornano i festeggiamenti e l’esposizione delle sante Reliquie di Sant’Agata avviene sotto gli occhi di fedeli e devoti.

Subito dopo inizierà il giro esterno della città. Ricordiamo che su QdS.it è possibile accedere al programma dei festeggiamenti di Sant’Agata del 2023, seguire gli aggiornamenti sulle celebrazioni costantemente e ammirare le foto e i video più belli delle giornate di festa.

Sant’Agata 2023, Messa dell’Aurora e uscita per il giro esterno

La festa di Sant’Agata entra nel vivo e Catania si prepara a riabbracciare la sua Santa Patrona. E lo fa già nella prima mattinata del 4 febbraio con la tradizionale Messa dell’Aurora alle ore 6. A celebrare la cerimonia e a “consegnare” Agata ai suoi amati devoti sarà l’Arcivescovo del capoluogo etneo, Monsignor Luigi Renna.

Prima della famosa e attesissima uscita dalla Cattedrale in piazza Duomo dopo la Messa dell’Aurora e l’inizio del giro esterno, l’Arcivescovo benedirà le Corone del Rosario per la preghiera guidata dagli “Amici del Rosario”. Seguiranno poi, nella piazza simbolo di Catania, le riflessioni di Monsignor Barbaro Scionti, parroco della Basilica Cattedrale e l’inizio della processione delle Reliquie di Sant’Agata da Porta Uzeda, con l’offerta del cero alla Santa Patrona davanti all’Icona della Madonna che migliaia di cittadini etnei vedono ogni giorno.

La cerimonia

Alle ore 5.25 i cittadini che hanno scelto di presenziare alla Messa dell’Aurora rivedono Sant’Agata, più bella che mai dopo due anni segnati dalla pandemia.

Messa dell’Aurora 2023, il momento in cui i cittadini hanno rivisto Agata. Foto della Diocesi di Catania.

“Vogliamo mostrare a Sant’Agata le nostre lacrime, soprattutto quelle dei più poveri, e ringraziarla delle nostre gioie”: queste le parole che precedono l’esposizione delle Reliquie. Non manca, naturalmente, la preghiera per tutti i morti della pandemia, i poveri e gli ammalati.

La Messa dell’Aurora di Sant’Agata 2023 inizia alle ore 6. Nel frattempo, una folla di devoti attende anche fuori dalla Cattedrale.

Messa dell’Aurora 2023, la folla fuori dalla Cattedrale. Foto di Gianluca Virgillito.

Intorno alle 7.30, il fercolo di Sant’Agata esce dalla Cattedrale.

Uscita Sant’Agata 2023. Foto di Salvatore Rocca

Giro esterno

Dopo la Messa dell’Aurora, la festa di Sant’Agata 2023 proseguirà con il giro esterno, che – secondo la tradizione – dovrebbe toccare queste tappe:

piazza Duomo

via Cardinale Dusmet

via Calì

via Vittorio Emanuele II

piazza dei Martiri

via VI Aprile

piazza Papa Giovanni XXIII (stazione)

viale della Libertà

piazza Iolanda

via Umberto

via Grotte Bianche

piazza Carlo Alberto

via San Gaetano alla Grotta

piazza Stesicoro

via Cappuccini

piazza San Domenico

via Santa Maddalena

via Plebiscito (nord)

via Vittorio Emanuele II

piazza Risorgimento

via Aurora

via Palermo

piazza Palestro

via Garibaldi

via Plebiscito (sud)

via Cristoforo Colombo

via Cardinale Dusmet

piazza Duomo

La Messa dell’Aurora all’alba e la “salita dei Cappuccini” nel pomeriggio saranno i momenti più suggestivi del 4 febbraio. Il 5 febbraio, invece, si attende il giro interno, lungo via Etnea, e per la mattina del 6 febbraio – dopo la tradizionale “salita di Sangiuliano” – il rientro in Cattedrale.

