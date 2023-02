Catania pronta a Sant’Agata 2023: programma e come seguire la festa in diretta

Tutto è pronto per il ritorno dei grandi festeggiamenti per Sant'Agata a Catania: ecco il programma completo, i provvedimenti attivi e come seguire gli aggiornamenti in diretta.

Sant’Agata 2023 è alle porte: Catania si prepara a riabbracciare la sua santa Patrona con un programma ricco di eventi, religiosi e cittadini.

Si tratta di un “grande ritorno” per il capoluogo etneo, dopo due anni in cui le celebrazioni sono state ridimensionate dalle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid. Un momento molto atteso per Catania e per i devoti sparsi nel resto d’Italia e del mondo, che sicuramente seguiranno con attenzione il “viaggio” della santa e i momenti più suggestivi della festa.

Programma Sant’Agata 2023

I festeggiamenti e le iniziative per onorare Sant’Agata sono già iniziate da gennaio 2023, ma si entrerà nel vivo delle celebrazioni a partire dal 3 febbraio. Dopo il tradizionale concerto in onore della santa Patrona di Catania dell’1 febbraio e la consegna della Candelora d’Oro del 2 febbraio con l’omaggio floreale dei vigili del fuoco, inizia la lunga serie di eventi conosciuti e attesi dai devoti.

3 febbraio

La mattina si apre con la celebre sfilata della Carrozza del Senato e la giornata si conclude con la spettacolare “Sira o’ Tri“. Alle ore 7.30 e alle ore 10 si tengono delle Sante Messe nella cappella di Sant’Agata per i fedeli, mentre alle ore 12 è prevista la Processione per l’offerta della cera della Chiesa di Sant’Agata alla Fornace alla Cattedrale di Catania.

L’appuntamento è in piazza Duomo alle ore 20. Dopo gli inni e i canti intonati dalla Corale “G. Tovini” (diretta dal Maestro Valguarnera) in onore della santa, inizia il meraviglioso spettacolo pirotecnico “I fuochi da Sira o’ Tri” .

Sant’Agata 2023, il programma dal 4 al 6 febbraio

4 febbraio

Con l’esposizione delle Reliquie di Sant’Agata alle 5.15 e la Messa dell’Aurora dalle ore 6, Catania torna ad abbracciare la sua Patrona. Seguiranno nel corso della giornata altre Messe (ore 8, 9, 10, 11). Alle ore 7 circa, dopo le riflessioni di Monsignor Barbaro Scionti in piazza Duomo, inizierà il giro esterno (tappe riportate in basso).

Tra i momenti da non perdere, vi sono:

Le riflessioni del Vicario episcopale Giuseppe Raciti in piazza Iolanda;

del Vicario episcopale Giuseppe Raciti in piazza Iolanda; L’ omaggio dei padri Carmelitani davanti al Santuario della Santissima Annunziata;

davanti al Santuario della Santissima Annunziata; Il messaggio dell’Arcivescovo alla città in piazza Stesicoro;

in piazza Stesicoro; La salita dei Cappuccini , con arrivo alla chiesa di Sant’Agata La Vetere e la celebrazione dei Primi Vespri della solennità di Sant’Agata;

, con arrivo alla chiesa di Sant’Agata La Vetere e la celebrazione dei Primi Vespri della solennità di Sant’Agata; Riflessioni del parroco Rosario Mazzola in piazza Palestro (“ Fortino “);

“); Rientro in piazza Duomo (probabilmente nella prima mattinata del 5 febbraio).

5 febbraio

La giornata di Sant’Agata inizia con la messa nella Chiesa di Sant’Agata alla Badia alle ore 8. Seguono, alle 10, la visita delle Autorità in Cattedrale e il Solenne Pontificale. Dopo le messe delle 13, delle 14, delle 15 e delle 16, poi, inizia il giro interno (tappe in basso). Durante la Processione delle Reliquie lungo via Etnea, si prevedono i tradizionali omaggi floreali davanti alla Basilica Collegiata, in piazza Cavour (dall’Associazione Sant’Agata al Borgo) e davanti alla Chiesa di San Benedetto.

6 febbraio e 12 febbraio

Dopo il celebre canto delle Clarisse (suore Benedettine), si prosegue con il rientro in Cattedrale e le Sante Messe delle ore 7.30, delle 10 e delle 18. La cosiddetta Ottava di Sant’Agata 2023 si celebrerà domenica 12 febbraio. Dalle 8 è prevista l’esposizione delle Sante Reliquie, che i fedeli potranno visitare dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Alle 14.30 ci sarà anche una Messa per ammalati e disabili.

Sant’Agata, le tappe del giro esterno e del giro interno

Giro esterno Sant’Agata, le tappe

piazza Duomo

via Cardinale Dusmet

via Calì

via Vittorio Emanuele II

piazza dei Martiri

via VI Aprile

piazza Papa Giovanni XXIII (stazione)

viale della Libertà

piazza Iolanda

via Umberto

via Grotte Bianche

piazza Carlo Alberto

via San Gaetano alla Grotta

piazza Stesicoro

via Cappuccini

piazza San Domenico

via Santa Maddalena

via Plebiscito (nord)

via Vittorio Emanuele II

piazza Risorgimento

via Aurora

via Palermo

piazza Palestro

via Garibaldi

via Plebiscito (sud)

via Cristoforo Colombo

via Cardinale Dusmet

piazza Duomo

Giro interno Sant’Agata, le tappe (5 febbraio)

via Etnea

piazza Stesicoro

via Caronda

via Bertuccio

piazza Cavour

via Etnea

piazza Stesicoro

via Antonino di Sangiuliano

via Crociferi

via Santa Maria della Lettera

piazza Mazzini

via Garibaldi

piazza Duomo

Boom di prenotazioni, attesa per la festa

Sant’Agata 2023 è super attesa e non solo dai catanesi. Sembra, infatti, che a Catania si sia registrato un “boom” di prenotazioni, soprattutto nelle strutture del centro storico, tra cittadini residenti fuori dalla Sicilia tornati per “abbracciare” la Santa Padrona e fedeli affascinati da questa festa tradizionale, tra le più note al mondo.

Un segno di ripresa, economica e sociale, da guardare con speranza.

Viabilità a Catania dall’1 al 6 febbraio

Durante i festeggiamenti e le celebrazioni di Sant’Agata 2023, in città a Catania saranno attive delle variazioni alla viabilità e di disposizioni per la sicurezza collettiva.

Maggiori dettagli sono disponibili nell’articolo: “Festa di Sant’Agata, accesso in Cattedrale limitato e le altre novità logistiche”.

Le info sulla viabilità e divieti, invece, sono disponibili nell’articolo: “Via alla festa di Sant’Agata: tutti i divieti e le strade chiuse in centro storico”.

Infine, si ricorda che – per chi preferisse utilizzare i mezzi pubblici – è disponibile anche nel 2023 lo speciale “Agata Ticket“, un abbonamento che comprende, al prezzo speciale di 5 euro, 40 corse della Metropolitana nei giorni 1-2-3-4-5-6 febbraio 2023. Anche l’Amts prevede una serie di iniziative per Sant’Agata 2023, compreso un biglietto speciale valido dal 3 al 6 febbraio e dal costo di 2,50 euro e l’estensione notturna di alcune linee (tutte le info qui). Si comunica, inoltre, che sul sito Amts sono disponibili anche le variazioni alla circolazione nei giorni della festa.

Dove seguire la diretta di Sant’Agata 2023

Tutto è pronto per Sant’Agata 2023, quindi la domanda dei devoti è: dove e come seguire la diretta, in TV o sui social, se non si può partecipare direttamente alla festa a Catania?

Per chi preferisse la televisione, c’è la tradizionale diretta dell’emittente televisiva Telecolor. Per gli amanti del web e dei social, invece, le alternative sono tantissime. Alcune sono pagine Facebook – “Sant’Agata Live”, “Pagina Sant’Agata” e “Devoti di Sant’Agata” -, altri siti web che si occupano d’informazione locale. Tra questi c’è proprio QdS.it, che seguirà i momenti salienti della festa con foto e aggiornamenti costanti.

Infine, si ricorda che i momenti delle celebrazioni religiose saranno seguiti e distribuiti anche online e sui social in diretta dall’Arcidiocesi di Catania.

Foto Roberto Viglianisi