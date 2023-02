È il giorno di Sant’Agata: oggi il Pontificale, poi il giro interno di Catania

Il rientro in cattedrale prepara la città ad un altro momento molto atteso, prima del giro interno che prenderà il via nel pomeriggio di oggi: il solenne Pontificale.

Proseguono a Catania i festeggiamenti in onore di Sant’Agata. La Santa Patrona della città etnea ha concluso nella mattinata di oggi il cosiddetto giro esterno, in processione in mezzo ad una folla entusiasta accorsa in massa per rivedere la festa nella sua forma tradizionale dopo gli anni di restrizioni a causa del Covid.19. Ieri tante emozioni con l’uscita della Santa dalla cattedrale e l’abbraccio alla “sua” Catania. I ritardi nella conclusione della prima fase del “viaggio” di Sant’Agata in città sono stati causati proprio dalla grande affluenza di fedeli e all’inconveniente capitato al cordone sinistro che traina il fercolo durante la Salita dei Cappuccini. Prima un intenso discorso dell’arcivescovo metropolita di Catania, mons. Luigi Renna a piazza Stesicoro.

Gli eventi di oggi, 5 febbraio: il giorno di Sant’Agata

Il rientro in cattedrale prepara la città ad un altro momento molto atteso, prima del giro interno che prenderà il via nel pomeriggio di oggi: il solenne Pontificale. Alle 10 le autorità, con i gonfaloni della città, della provincia e dell’università faranno il loro arrivo in Cattedrale, poi il via alle celebrazioni. La processione riprenderà poi alle 17 da via Etnea, passando per via Caronda, piazza Cavour (qui si attenderanno i celebri fuochi del Borgo), ancora via Etnea, via di Sangiuliano con la suggestiva Salita, via Crociferi, piazza San Francesco d’Assisi, via della Lettera, via Garibaldi e il ritorno a piazza Duomo. Grande attesa anche per il canto delle suore Benettine, ritenuto uno dei momenti più toccanti dei festeggiamenti.

