Salita dei Cappuccini “deludente”, incidente tecnico crea tensioni e ritardi

La salita dei Cappuccini prosegue a rilento. La confusione è stata tale da rendere difficile le manovre. Ecco cosa sta accadendo.

Uno dei momenti più amati e attesi della Festa di Sant’Agata è la salita dei Cappuccini, ma nel 2023 un incidente con il cordone purtroppo ha provocato ritardi e momenti di leggera tensione tra la folla dei devoti.

La mancanza dei tradizionali festeggiamenti ha motivato la gente, già entusiasta dopo gli anni difficili causati dall’emergenza Coronavirus, a riversarsi in massa per le vie cittadine per rendere omaggio alla Santa, con la complicità delle buone temperature che hanno graziato i devoti. E la folla, purtroppo, non è stata di grande aiuto ai devoti che guidavano la salita.

Ecco cosa è accaduto.

Salita dei Cappuccini: incidente e cordone spezzato

La confusione è stata tale da rendere complicate le manovre dilungatesi nel tempo. La prima parte del cordone, eccessivamente piena, non avrebbe permesso di girare bene il fercolo e provocato, di conseguenza, dei ritardi.

Si è anche registrato anche un incidente di percorso, che ha generato grande apprensione nel corso della salita: il cordone sinistro si sarebbe spezzato e quindi staccato dalla Vara. Dunque è necessario riposizionarlo e ricominciare le operazioni dalla chiesa di San Biagio. Tanta paura ma fortunatamente sembra che non si siano problemi significativi, se non l’ulteriore ritardo per la processione della Patrona.

Al momento (ore 21) la processione rimane ferma in attesa del previsto intervento di sostituzione del lungo cordone, che sicuramente richiederà diverso tempo. Negli ultimi minuti è arrivata la notizia che Sant’Agata non si fermerà davanti la chiesa di Sant’Agata La Vetere a causa del ritardo registrato durante la Salita dei Cappuccini.

AGGIORNAMENTO ORE 22: La salita dei Cappuccini sembra punto di riprendere dopo l’incidente al cordone, sostituito. Alle 21.40 circa, l’omaggio floreale vicino alla Camera di Commercio.

Foto e video di Davide Anastasi