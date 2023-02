Sant’Agata 2023, lo spettacolo della “Salita dei Cappuccini” – FOTO

Continua il giro esterno di Sant'Agata del 2023, arriva uno dei momenti più belli della festa: la suggestiva "Salita dei Cappuccini" a Catania.

Video di “Pagina Sant’Agata” (Facebook)

La cosiddetta “salita dei Cappuccini” è uno dei momenti più suggestivi dei festeggiamenti di Sant’Agata del 4 febbraio ed è particolarmente emozionante nel 2023, anno che segna il “grande ritorno” delle celebrazioni agatine in giro per la città di Catania dopo due anni di pandemia.

Salita dei Cappuccini, momenti indimenticabili a Sant’Agata 2023

I catanesi DOC la chiamano “a ‘Cchianata de’ Cappuccini” ed è uno dei momenti più belli del giro esterno di Sant’Agata, che inizia il 4 febbraio dopo la “Messa dell’Aurora”. Come suggerisce lo stesso nome, la salita inizia in via Cappuccini – non lontano dalla centralissima piazza Stesicoro a Catania – e procede lungo Pietro Garofalo.

Durante questo breve percorso, il fercolo di Sant’Agata attraversa 3 luoghi significativi della storia del martirio della Patrona di Catania. Si tratta della chiesa di Sant’Agata alla fornace, dove l’allora proconsole del capoluogo etneo aveva ordinato di far bruciare la giovane martire; la chiesa di Sant’Agata al carcere, luogo in cui Agata fu tenuta prigioniera e morì tra atroci sofferenze; e, infine, la chiesa di Sant’Agata La Vetere, luogo in cui si tenne il processo a carico della giovane Vergine e Martire. I 3 luoghi rappresentano anche i 3 momenti principali della Salita dei Cappuccini e, come da tradizione, anche nel 2023, alla famosa “a ”Cchianata” seguiranno i Vespri.

Un tempo era una corsa

Chi conosce la storia della festa di Sant’Agata, ricorderà sicuramente che in passato la salita dei Cappuccini del 4 febbraio – uno dei momenti più belli e suggestivi del giro esterno – era fatta di corsa. Da qualche tempo, per questioni principalmente di sicurezza, però, si procede a passo d’uomo. I problemi non sembrano però mancare in qualunque caso: la Salita dei Cappuccini del 2023, infatti, è stata interrotta più volte per le difficoltà nella gestione del cordone a causa dell’incredibile folla di devoti riuniti per la festa che ostacolano il passaggio.

Dopo i Vespri, il giro esterno prosegue fino al “Fortino” (piazza Palestro) e il rientro in Cattedrale, stimato nelle prime ore del 5 febbraio. Si ricorda che QdS.it seguirà i momenti salienti dei festeggiamenti in programma per Sant’Agata 2023 e pubblicherà alcuni contenuti foto/video anche sui social, per permettere ai devoti di rivivere i momenti più belli delle celebrazioni.

