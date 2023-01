Festa di Sant’Agata 2023, arriva il mini abbonamento per la Metro: info e costi

Con "Agata Ticket" sarà possibile arrivare in centro storico in Metropolitana per ammirare la Festa di senza stress del parcheggio.

La Ferrovia Circumetnea di Catania, in occasione della Festa di Sant’Agata, mette a disposizione un mini-abbonamento per tutti quei viaggiatori che vorranno muoversi in città con la Metropolitana.

Agata Ticket, prezzi e validità

“Agata Ticket”, al prezzo speciale di 5 euro, comprende 40 corse della Metropolitana nei giorni 1-2-3-4-5-6 febbraio 2023, per usare sempre la Metro durante tutti i giorni delle festività agatine.

Gli orari di esercizio della Metropolitana saranno inoltre prolungati fino alle 2 di notte nelle giornate del 3, 4 e 5 febbraio, con frequenze intensificate durante i periodi di maggiore affluenza.

Agata Ticket, come acquistare l’abbonamento

Sarà possibile acquistare Agata Ticket a partire dal 27 gennaio, in versione dematerializzata tramite l’app FCE Catania (sezione Titoli Urbani) o in versione cartacea presso la biglietteria della stazione Catania Borgo e i punti vendita che ne avranno fatto richiesta.

La biglietteria di Catania Borgo è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 18 ed eccezionalmente rimarrà aperta anche domenica 5 febbraio negli stessi orari. Agata Ticket andrà validato effettuando la scansione del QR code presso i lettori ottici dei varchi di accesso dotati delle nuove validatrici.

Festa di Sant’Agata, gli orari della Metropolitana

Durante i giorni delle festività agatine la Metropolitana osserverà i seguenti orari di esercizio:

Mercoledì 1 febbraio – dalle 6:40 alle 22:30

Giovedì 2 febbraio – dalle 6:40 alle 22:30

Venerdì 3 febbraio – dalle 6:40 alle 2:00

Sabato 4 febbraio – dalle 6:40 alle 2:00

Domenica 5 febbraio – dalle 8:30 alle 2:00

Lunedì 6 febbraio – dalle 6:40 alle 22:30

Per maggiori informazioni i viaggiatori possono contattare il numero 095 54 12 50.