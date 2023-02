Da venerdì al via la festa di Sant’Agata: tutti i divieti e le strade chiuse in centro storico

Le candelore sono in giro per i quartieri, i torronai stanno montando le bancarelle: Catania si prepara a ritrovare Agata.

Catania si prepara alla tre giorni in onore di sant’Agata. Le candelore sono in giro per i quartieri da qualche giorno – alcune sono andate in “visita” anche in altri Comuni, come quello di Sant’Agata Li Battiati – i torronai stanno montando le bancarelle lungo le vie percorse dalla processione, e anche a Palazzo degli Elefanti prendono provvedimenti per il prossimo fine settimana.

Divieti e chiusure

Dal Comune sono state emesse tre ordinanze per regolamentare circolazione e sosta nelle zone della processione: una relativa a venerdì 3 febbraio, giorno della tradizionale sfilata della Carrozza del senato e della serata in musica in piazza Duomo; una relativa al 4 febbraio, quando la Santa esce dalla cattedrale e il fercolo effettua il cosiddetto “giro esterno” e, infine, per domenica 5 febbraio, momento clou della festa.

I provvedimenti del 3 febbraio

Con effetto da giorno 3 febbraio a giorno 6 febbraio 2023,

è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i veicoli dei residenti diretti alle autorimesse o ad aree scoperte private, i veicoli dei mezzi di soccorso in emergenza e delle Forze dell’Ordine, nelle seguenti vie e piazze:

via Vittorio Emanuele II, da piazza San Placido a via Raddusa e da via Erasmo Merletta, a piazza San Francesco d’Assisi, via Antonio Mancini, via Euplio Reina, via Della Loggetta, via Santa Maria del Rosario, via Raddusa, via Sant’Agata, piazza Ogninella, via Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra la via Spadaro Grassi a piazza Giuseppe Mazzini, via Spadaro Grassi, via San Martino, via Erasmo Merletta, via Roccaforte, via Bicocca, piazzetta Sebastiano Addamo, via San Giuseppe al Duomo, via Alessi, via Fragalà, via Vasta, via Collegiata, via Biscari, via Alessandro Manzoni;

Bicocca, piazzetta Sebastiano Addamo, via San Giuseppe al Duomo, via Alessi, via Fragalà, via Collegiata, via Biscari, via Alessandro Manzoni, nel tratto compreso tra la via Collegiata e la via Antonino di Sangiuliano;

diretti alle autorimesse o ad aree scoperte private, i veicoli dei mezzi di soccorso in emergenza e delle Forze dell’Ordine, nelle seguenti vie e piazze:

dalle ore 10:00 alle ore 15:00 :

via Antonino di Sangiuliano, nel tratto compreso tra la piazza Manganelli e via Santa Maddalena, via

Alessandro Manzoni, nel tratto compreso tra la piazza Stesicoro e la via Antonino di Sangiuliano, via

Carcaci, via Prefettura, via Minoriti, via Penninello, via Neve, piazza Stesicoro, corso Sicilia, carreggiata

nord, nel tratto da via Giacomo Puccini a piazza Stesicoro, via Santa Maria di Betlem, nel tratto compreso tra la via Teocrito ed il corso Sicilia, via San Gaetano alla Grotta, nel tratto compreso tra la via Santa Maria di Betlem e la piazza Stesicoro, carreggiata sud, via Carlo Felice Gambino, da via Paternò a piazza Stesicoro, piazza Borsa, via Sant’Euplio, nel tratto compreso tra la piazza Borsa e largo Paisiello, carreggiata nord; piazza Santo Carcere, via Del Colosseo, via Cappuccini, piazza San Domenico, carreggiata est e carreggiata ovest, via Pietro Garofalo;

dalle ore 19:00 alle ore 24:00 :

via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra la piazza

Dei Martiri e piazza San Placido, piazza San Placido, via Porticello, via Monsignor Salvatore

Ventimiglia, nel tratto compreso tra la via Antonino di Sangiuliano e la piazza Mario Cutelli, piazza Mario Cutelli, via Antonino di Sangiuliano, nel tratto compreso tra la piazza Manganelli e via Santa Maddalena, via Prefettura, via Carcaci, via Minoriti, via Penninello, via Alessandro Manzoni, largo Santo Carcere, via Colosseo, piazza Stesicoro, carreggiata est e carreggiata nord, via Carlo Felice Gambino, da via Paternò a piazza Stesicoro, corso Sicilia, carreggiata nord, nel tratto da via Giacomo Puccini a piazza Stesicoro, via Santa Maria di Betlem, nel tratto compreso tra la via Teocrito ed il corso Sicilia, via San Gaetano alla Grotta, nel tratto compreso tra la via Santa Maria di Betlem e la piazza Stesicoro, carreggiata sud, piazza Borsa, via Sant’Euplio, nel tratto compreso tra la piazza Borsa e largo Paisiello, carreggiata nord, piazza Paolo Borsellino, via Alcalà e via Mulino Santa Lucia;

dalle ore 15:00 alle ore 24:00 di giorno 3 febbraio 2023, è istituito divieto di transito pedonale nelle seguenti vie e piazze: in via Spadaro Grassi, via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, da via Porticello a via Casello, piazza Paolo Borsellino, via Lavandaie ed in piazza Pardo;

con effetto da giorno 3 febbraio a giorno 6 febbraio 2023, è istituito il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, all’interno del seguente perimetro urbano le cui strade di confine, se non oggetto di chiusura temporanea di cui ai superiori articoli, restano transitabili, nelle ore consentite: viale Mario Rapisardi, viale Regina Margherita, piazza Roma, carreggiata sud, via XX Settembre, piazza Trento, carreggiata centrale, piazza Giovanni Verga, carreggiata centrale, corso Italia, viale Africa, piazza Giovanni XXIII Papa, via VI Aprile, piazza Dei Martiri, via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, piazza Paolo Borsellino, via Alcalà, via Cristoforo Colombo, via Domenico Tempio, via Acquicella Porto, via Addamo, via Della Concordia, viale Della Regione piazza Risorgimento e corso Indipendenza.

I provvedimenti del 4 febbraio

Con effetto giorno 4 febbraio 2023

è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i veicoli dei residenti diretti alle autorimesse o ad aree scoperte private, i veicoli dei mezzi di soccorso in emergenza e delle Forze dell’Ordine, nelle seguenti vie e piazze nel tratto indicato in parentesi:

dalle ore 01:00 alle ore 10:00 e comunque sino a cessate esigenze:

via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet (da piazza Pardo a via Calì), via Porticello, piazza Paolo

Borsellino (carreggiata est, da via Mulino Santa Lucia (rotatoria) a via Card. G. B. Dusmet), via Vecchia

Dogana, via San Gaetano (da via Del Vecchio Bastione a via Card. G. B. Dusmet), via Graziella (da via

Del Vecchio Bastione a via Card. G. B. Dusmet), via Porta di Ferro (da via Card. G. B. Dusmet a via del

Vecchio Bastione), via Calì, piazza San Francesco di Paola (carreggiata ovest), via Perrone, via Sottile,

via Aparo, via Luigi Sorrentino, piazza Mario Cutelli, via Monsignor Salvatore Ventimiglia (da via

Antonino di Sangiuliano a piazza Mario Cutelli), via Vittorio Emanuele II, via Pedagaggi, via Serravalle,

piazza Dei Martiri, via Rabbordone, (da piazza Dei Martiri a piazza Antonino Gandolfo), via Giuseppe

Terranova, via VI Aprile, via Antonino di Sangiuliano (da piazza Antonino Gandolfo a via VI Aprile), via

Tezzano (da via Giuseppe Di Stefano a via VI Aprile), via Don Luigi Sturzo (da via E. De Nicola a piazza

Giovanni XXIII Papa), via Marchese di Casalotto (da via VI Aprile a via E. De Nicola), piazza Giovanni

XXIII Papa, corso Martiri della Libertà (da via E. De Nicola e la piazza Giovanni XXIII Papa), viale Africa

(carreggiata ovest, da via Simeto a piazza Giovanni XXIII Papa), via D’Amico (da viale Libertà a viale Africa) e via Archimede (da viale Libertà a viale Africa);

viale Libertà (da piazza Giovanni XXIII Papa a via Asilo Sant’Agata), via Archimede (da Campofranco a

viale Africa), via D’Amico (da via Campofranco al viale Africa), via De Branca (da viale Libertà a via

Campofranco), via Simeto (dal viale Africa al viale Libertà), via Ursino, via Scuto Costarelli (da via

Gornalunga a via Alfonsetti), vai Raffineria (da via Indaco a viale Libertà), via Pietro Mascagni (da via F. Cilea a piazza O. Respighi), piazza Ottorino Respighi, via Gorizia (da via Caltanissetta al viale Libertà), piazza Principessa Iolanda, via Umberto (da via Caltanissetta a piazza Principessa Iolanda e da piazza Principessa Iolanda a piazza Ettore Majorana e da piazza Ettore Majorana a via Grotte Bianche), via Giuseppe Simili (da piazza Principessa Iolanda a via Asilo Sant’Agata), via Asilo Sant’Agata (da G. Simili a via Mario Sangiorgi), via Andrea Costa, via Gabriello Carnazza (da via E. A. Pantano a via Umberto), via Mons. Salvatore Ventimiglia (da via E. A. Pantano a via Umberto), via Francesco Crispi (da via C. F. Aprile a via Umberto), via Giaconia, piazza Ettore Majorana, via Guglielmo Oberdan (da via E. A. Pantano a piazza E. Majorana), via Grotte Bianche (da via G. De Felice a piazza C. Alberto), via Spampinato, via Giuseppe Verdi (da via G. Oberdan a piazza C. Alberto), piazza Carlo Alberto, via Giordano Bruno (da

via G. Oberdan a piazza C. Alberto).

via Filippo Corridoni, via San Gaetano alla Grotta, via Giacomo Puccini (da corso Sicilia a piazza C.

Alberto), via Galvagna (da piazza Sciuti a via S. G. alla Grotta), via Santa Maria di Betlem (da via S.

Gaetano alla Grotta a corso Sicilia), via Gemmellaro (da via Costarelli a via San Gaetano alla Grotta), via Del Toscano, piazza Stesicoro, corso Sicilia (corsia nord – da via Giacomo Puccini a piazza Stesicoro), via Dei Cappuccini, via Beato Bernardo, via Santa Maria La Grande, piazza San Domenico, via Pietro Garofalo, via Santa Maddalena (da via Androne a via Jacona), via Androne (corsia ovest), via Reclusorio del Lume, via San Vito, via Orto del Re, via Orto San Clemente (da via Reclusorio del Lume a via Plebiscito), via Plebiscito (da via Santa Maddalena a via Nino Martoglio), piazza Sant’Agata La Vetere;

via Santa Maddalena (da via Androne a via Sant’Elena), via Plebiscito (da via S. Maddalena a via G.

Garibaldi), via Orto del Re, via Orto San Clemente (da via San Vito a via Plebiscito), via Torre del Vescovo (da via Antico Corso a via Plebiscito), via Antico Corso, via Lago di Nicito (da via Roccaromana a via Plebiscito), via Daniele, via Botte dell’Acqua, via Del Velo (da via Fortuna a via Plebiscito), via Santa Maria della Catena (da via Bernardo Zanchì a via Plebiscito), via Fratelli Giuffrida Lojacono, via Dionisio Motta (da via Sardo a via Plebiscito), via Vittorio Emanuele II (da via Sardo a piazza Risorgimento), via Della Filanda (da via E. Campisano a via Vitt. Emanuele II), via Bianchi (da via Bettola a via Vitt. Emanuele II), via Benanti, via Calanna, via Case Sante, via Del Purgatorio, via Bianchi (da via Bettola a via Ferlito), via Curia (da via Bettola a via Vitt. Emanuele II), via Cesare Abba (da via Benanti a via Del Purgatorio), piazza Risorgimento, viale Aurora, corso Dei Mille (da piazza Palestro a via della Cernaia), via Giusti (carreggiata est), viale Della Regione (carreggiata est), via Palermo (da viale Aurora a piazza Palestro), via Giuseppe Missori (da viale Aurora a piazza Palestro), via Acquicella (da via Gismondo a piazza Palestro), piazza Palestro, piazza Crocifisso Majorana, via Giuseppe Garibaldi (da piazza Crocifisso Majorana a via Plebiscito), via Sacchero, via Plebiscito (da via G. Garibaldi a via Cristoforo Colombo), via Fortino Vecchio (da via G. Garibaldi a via Plebiscito), via Piombai (da via Giovanni Meli a via Plebiscito), via Della Fucina, via Juvara (da via Zuccarelli a via Plebiscito), via Belfiore (da via Delle Calcare a via Plebiscito), p.zza San Cristofaro, via Platania (da via Delle Calcare a via Plebiscito), via Santa Maria delle Salette (da via Plebiscito a vis Delle Calcare), via Mulino a Vento (da via Plebiscito a via Delle Calcare), via Quartiere Militare (da via Naumachia a via Plebiscito), via Salvatore di Giacomo (da via Abate Ferrara a via Plebiscito), via Cordai (da via delle Calcare a via Plebiscito), via Santa Maria Dell’Aiuto (da via Delle Mandre a via Plebiscito), via Reitano (da via Salvatore Di Giacomo a via Plebiscito), via Angelo Custode (da piazza Federico di Svevia a via Plaia), via Cusmano (da via Gramignani a via Plebiscito), via Grimaldi (da via Fornaciai a via Plebiscito), via Puglisi, via Fornai (da via Fornaciai a via Plebiscito), via Zurria (da via Fornaciai a via Casello), via Cristoforo Colombo (da via Alcalà a via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet), via Scuto (da via Zurria a via Cristoforo Colombo), via Casello, via Cardinale Giuseppe Benedetto

Dusmet (da p via Casello a via Porticello) e piazza Pardo.

dalle ore 01:00 alle ore 10:00 e comunque sino a cessate esigenze:

via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet (da piazza Pardo a via Calì), via Porticello, via Vecchia

Dogana, via San Gaetano (da via Del Vecchio Bastione a via Card. G. B. Dusmet), via Porta di Ferro (da

via Card. G. B. Dusmet a via del Vecchio Bastione), via Calì, via Perrone, via Sottile, via Aparo, via Luigi

Sorrentino, via Vittorio Emanuele II (da piazza Dei Martiri a via Landolina), piazza Mario Cutelli, via

Monsignor Salvatore Ventimiglia (da via Antonino di Sangiuliano a piazza Mario Cutelli), via Pedagaggi, via Serravalle, piazza Dei Martiri, via Antonino di Sangiuliano (da piazza Antonino Gandolfo a via VI Aprile), via Rabbordone, (da piazza Dei Martiri a piazza Antonino Gandolfo), via Giuseppe Terranova, via Platamone, via VI Aprile, via Tezzano (da via Giuseppe Di Stefano a via VI Aprile), via Marchese di Casalotto (da via VI Aprile a via E. De Nicola), via Don Luigi Sturzo (da via E. De Nicola a piazza Giovanni XXIII Papa), via Marchese di Casalotto (da via VI Aprile a via E. De Nicola), piazza Giovanni XXIII Papa, corso Martiri della Libertà (da via E. De Nicola a piazza Giovanni XXIII Papa);

viale Libertà (da piazza Giovanni XXIII Papa a via Asilo Sant’Agata), via Archimede (da via Africa a via E. De Nicola), via D’Amico (da via Campofranco al viale Africa), via Simeto (dal viale Africa al viale Libertà), via Ursino, via Scuto Costarelli (da viale Africa a via Alfonsetti), via De Branca, via Raffineria (da via Indaco a viale Libertà), via Conte Torino (da viale Libertà a via Alfonsetti), piazza Ottorino Respighi, via Pietro Mascagni (da viale Libertà a via Sabotino), via Gorizia (da via Sabotino a viale Libertà), piazza Principessa Iolanda, via Umberto (da via Sabotino a piazza Principessa Iolanda e da piazza Principessa Iolanda a piazza Ettore Majorana e da piazza Ettore Majorana a via Grotte Bianche), via Giuseppe Simili (da piazza Principessa Iolanda a via Asilo Sant’Agata), via Andrea Costa, via Gabriello Carnazza (da via E. A. Pantano a via C. F. Aprile), via Mons. Salvatore Ventimiglia (da via E. A. Pantano a via C.F. Aprile), via Francesco Crispi (da via C. F. Aprile a via E. A. Pantano), via Giaconia, via Federico De Roberto (da via Umberto a via E. A. Pantano), via Aloi (da via Umberto a via E. A. Pantano), piazza Ettore Majorana, via Musumeci (da via Umberto a via E. A. Pantano), via Guglielmo Oberdan (da via E. A. Pantano a via L. Capuana), via Vanasco, via Grotte Bianche (da via E. A. Pantano a via Umberto), via Spampinato, via Giuseppe Verdi (da via G. Oberdan a piazza C. Alberto);

via Cosentino, via Galvagna (da piazza Sciuti a via S. G. alla Grotta), via Santa Maria di Betlem (da via S. Gaetano alla Grotta a corso Sicilia), via Gemmellaro (da via Costarelli a via San Gaetano alla Grotta), via Del Toscano, via Alessandro Manzoni (da piazza Stesicoro a via Penninello) via Dei Cappuccini, via Beato Bernardo, via Santa Maria La Grande, piazza Borsa, via Sant’Euplio (da piazza Borsa a via Pacini), piazza San Domenico, via Pietro Garofalo, via Santa Maddalena (da via Androne a via S. Elena), via Orto del Re, via Orto San Clemente (da via Reclusorio del Lume a via Plebiscito), via Plebiscito (da via Santa Maddalena a via Nino Martoglio), piazza Sant’Agata La Vetere;

via Santa Maddalena (da via Androne a via Sant’Elena), via Plebiscito (da via S. Maddalena a via G.

Garibaldi), via Orto del Re (da via Plebiscito a via san Vito), via Orto San Clemente (da via Reclusorio del Lume a via Plebiscito), via Nino Martoglio (da via Reclusorio del Lume a via plebiscito, via Torre del Vescovo (da via Antico Corso a via Plebiscito), via Antico Corso, via Lago di Nicito (da via Roccaromana a via Plebiscito), via Daniele, via Botte dell’Acqua, via Osservatorio, via Carlo Forlanini (da via Plebiscito a via F. Citelli), via Santa Maria della Catena (da via Acquedotto Greco a via Plebiscito), via Grassi (da via Plebiscito a via Acquedotto Greco), via Dionisio Motta (da via Sardo a via Acquedotto Greco), via Vittorio Emanuele II (da via Sardo a piazza Risorgimento), via Benanti, via Case Sante (da via Santa Maria della Catena a via Ferlito), via Del Purgatorio (da via Enrico Campisano a piazza Plestro), via Curia (da via Acquedotto Greco a via Vitt. Emanuele II), piazza Risorgimento, viale Aurora, corso Dei Mille (da piazza Palestro a via della Cernaia), via Giusti (carreggiata est), via Palermo (da viale Aurora a piazza Palestro), via Giuseppe Missori (da viale Aurora a piazza Palestro), via Acquicella (da via Gismondo a piazza Palestro), piazza Palestro, via Scalazza, via Calanna, piazza Crocifisso Majorana, via Giuseppe Garibaldi (da piazza Crocifisso Majorana a via Plebiscito), via Plebiscito (da via G. Garibaldi a via Cristoforo Colombo),

via Fortino Vecchio (da via G. Garibaldi a via Plebiscito), via Piombai (da via Delle Calcare a via Plebiscito), via Della Fucina, via Juvara (da via Delle Calcare a via Plebiscito), via Belfiore (da via Delle Calcare a via Plebiscito), p.zza San Cristofaro, via Platania (da via Delle Calcare a via Plebiscito), via Santa Maria delle Salette (da via Plebiscito a vis Delle Calcare), via Mulino a Vento (da via Plebiscito a via Delle Calcare), via Giovanni Gentile (da via Plebiscito a via via Di Giacomo), via Angelo Custode (da piazza Federico di Svevia a via Plaia), via Bufalo, via Cusmano (da via Gramignani a via Plebiscito), via Grimaldi (da via Fornaciai a piazza Federico di Svevia), via Puglisi, via Fornai (da via Fornaciai a via Plebiscito), via Zurria (da via Fornaciai a via Casello), via Cristoforo Colombo (da via Alcalà a via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet), via Lavandaie, via Casello, via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet (da via Casello a via Porticello) e piazza Pardo.

I provvedimenti del 5 febbraio