Sant’Agata 2023, all’alba i fuochi del Borgo: processione in forte ritardo

Prosegue la processione di Sant'Agata per il centro storico. Solo all'alba i fuochi del Borgo, Fercolo in forte ritardo, ecco le prossime tappe.

Si stati esplosi all’alba i fuochi del Borgo, il tradizionale spettacolo pirotecnico in programma durante la processione del giro interno del Fercolo di Sant’Agata.

I fuochi sono stati sparati all’alba, alle 6,40, in forte ritardo sulla tabella di marcia. Ieri pomeriggio il busto reliquiario di Sant’Agata aveva lasciato la Cattedrale alle 17,40 per poi iniziare il tragitto che l’avrebbe condotto lungo le strade del centro storico di Catania.

Sant’Agata 2023, verso la salita di Sangiuliano

La processione è proseguita per via Etnea, piazza Università e via Caronda. Adesso, con i fuochi del Borgo ormai alle spalle, la Patrona di Catania si prepara a raggiungere i Quattro Canti per effettuare in seguito la suggestiva “acchianata” di via di Sangiuliano.

In seguito il fercolo giungerà in via Crociferi per essere salutato dal canto delle suore Clarisse del convento di San Benedetto e proseguirà verso piazza Mazzini e via Garibaldi prima di giungere in Cattedrale a conclusione delle celebrazioni.

Foto di Davide Anastasi