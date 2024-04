Maxi colpo in ditta informatica: bottino da 200 mila euro

I malviventi sono scappati a bordo di un furgone con un bottino di circa 200mila euro di materiale informativo ed elettronico

Maxi colpo in una ditta di informatica alla periferia di Roma. E’ accaduto nel pomeriggio in via dei Luxardo, in zona Tor Cervara. In due sono entrati nel negozio rompendo la vetrata della porta d’ingresso. Sul posto è arrivato un dipendente che ha tentato di bloccare uno dei ladri con cui è nata una colluttazione. I due sono scappati a bordo di un furgone con un bottino di circa 200mila euro di materiale informativo ed elettronico. Sulla vicenda indaga la polizia.

