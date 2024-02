Fracassa vetrata di una gioielleria con un martello e tenta colpo: 36enne in manette nel Siracusano

L'uomo, 36 anni, è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza dopo aver tentato la rapina in una gioielleria

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato, in flagranza di reato, un 36enne gravemente indiziato di tentato furto aggravato in danno di una gioielleria. L’uomo, in orario notturno, con un martello, ha tentato di infrangere la vetrina di una gioielleria nel centro abitato della città, ma è stato messo in fuga dall’attivazione del sistema sonoro di allarme.

Le telecamere hanno incastrato il malvivente

L’immediato intervento dei militari ha consentito di identificare il presunto autore del reato attraverso le immagini di videosorveglianza della gioielleria e di rintracciarlo in una via limitrofa al luogo del reato, nonché di rinvenire il martello usato per danneggiare la vetrina. Dopo le formalità di rito, il 36enne è stato posto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI