Ponte sullo Stretto, De Luca a Germanà: “A questa truffa di Stato diciamo no”

“È chiaro che il buon Ninitto Germanà ancora una volta non ha capito cosa sta accadendo. Poco male, ancora una volta proviamo a spiegarglielo magari gli facciamo un disegnino così gli viene più facile. Rispetto alle considerazioni sulla partecipazione ai nostri eventi neanche rispondiamo… Per noi parlano le immagini che mostrano il popolo libero”. Lo dichiara il leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà Cateno De Luca replicando alle dichiarazioni di Nino Germanà legate al Ponte sullo Stretto.

Stretto di Messina, De Luca: “Germanà e Salvini scendano in piazza a smentirci”

“Abbiamo denunciato ieri sera a Torre Faro la truffa di Stato che il buon Matteo Verdini sta mettendo in atto ai danni della Sicilia e dei Siciliani. Germanà se ne ha gli elementi risponda nel merito delle verità che ieri sera abbiamo portato a conoscenza della città. Inutile tentare di sviare il discorso. Germanà e Salvini scendano in piazza a smentirci. Qualcosa mi dice però che questo non avverrà perché abbiamo ragione e a parlare sono i documenti. Conoscendo i personaggi ci aspettiamo rappresaglie. Dico chiaramente a Germanà e Salvini che di fronte ad una reazione scomposta, mirata a colpire chi alza la testa nei confronti di questa truffa, reagiremo come siamo abituati a fare“, conclude De Luca.

