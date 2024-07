Catania, dottoressa aggredita dopo la morte di un paziente al Garibaldi

Una volta scatenatosi il parapiglia generale, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Adesso, sono in corso le indagini del caso

Dopo la tragica morte di un 22enne, parenti e amici del giovane scomparso avrebbero aggredito una dottoressa in servizio al Garibaldi Centro di Catania. La vicenda – secondo quanto emerso in queste ore – sarebbe avvenuta nella giornata di ieri, mercoledì 3 luglio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Catania, dottoressa aggredita al Garibaldi Centro

A seguito della morte del familiare o amico 22enne, deceduto al reparto di Rianimazione del Garibaldi Centro di Catania, diverse persone vicine al ragazzo morto avrebbero aggredito una dottoressa in servizio e distrutto mobili e stanze del reparto indicato. Il tutto, per ribellarsi alla morte del parente e dopo aver forzato la porta d’accesso alla stanza in questione.

Avviate le indagini

Una volta scatenatosi il parapiglia generale, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Adesso, sono in corso le indagini del caso per tentare di ricostruire quanto accaduto nella giornata di ieri, mercoledì 3 luglio, al Garibaldi Centro di Catania.