Catania, alberi non potati a Borgo Sanzio: la protesta del comitato Vulcania

La presidente del comitato Vulcania, Angela Cerri, alza la voce: il verde è poco green e molta incuria. Si chiedono interventi rapidi

Continuano le segnalazioni in merito alla situazione del verde nel quartiere Borgo-Sanzio. Da troppo tempo, per non dire anni, i residenti del quartiere hanno risollevato le richieste riguardo alla potatura degli alberi che sta causando diversi problemi. La presidente del comitato Vulcania, Angela Cerri, sottolinea che nonostante le diverse segnalazioni attraverso gli organi di stampa, non è stata data alcuna risposta. Il verde è poco green e molta incuria.

La denuncia del comitato Vulcania

I rami degli alberi sono cresciuti in modo incontrollato e stanno penetrando nei balconi, nelle finestre, nei portoni e cancelli. Inoltre, la vegetazione degli alberi della strada si è intrecciata con quella dei condomini. “Questi problemi affliggono i residenti del Corso delle Province numero 32 e in Via Salvatore Paola – si legge nella nota – La situazione è abbastanza frustrante per loro, con il rischio di cadute dei rami. È necessario pertanto intervenire con una potatura adeguata e programmata anche se ormai alcuni residenti hanno imparato a convivere con finestre oscurate da rami e foglie, con la vista limitata da alberi. Altri hanno adottato il fai da te o assunto ditte private per evitare l’invasione di verde dalle finestre. Gli alberi sono stati trascurati da troppo tempo, le potature sono state insufficienti e la crescita è sfuggita di mano. Da anni i residenti, delle vie su menzionate, chiedono interventi e maggiore cura e attenzione per le specie arboree lungo le strade. La situazione è diventata insostenibile e si richiedono, per l’ennesima volta, interventi urgenti e tempestivi da parte dell’amministrazione comunale o delle autorità competenti”.