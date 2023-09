Altavilla: “Carabinieri e giornalisti sono dalla stessa parte della barricata”

Salvatore Altavilla, neo comandante provinciale dell’Arma, si presenta alla stampa

CATANIA – Attenzione alla criminalità giovanile e non, contrasto alla violenza di genere e lotta alla mafia. Sono solo alcune delle manifestazioni di intenti del neo comandante provinciale dei carabinieri di Catania, Salvatore Altavilla (nella foto), che, ieri mattina, ha incontrato i giornalisti presentandosi ufficialmente alla città. Per il comandante si tratta di un ritorno, avendo già conosciuto la Città durante i suoi studi universitari.

“Volevo fosse un incontro fondato sulle prime sensazioni su Catania – ha esordito il colonnello Altavilla -. Un incontro per porre le basi di una stretta collaborazione con la stampa”. La stessa che permette di amplificare l’azione e la presenza stessa dei militari.

“Dico spesso ai giornalisti che noi siamo dalla stessa parte della barricata: voi – ha continuato Altavilla rivolgendosi alla stampa – svolgete un ruolo fondamentale in relazione a quelli che sono i nostri compiti di prevenzione e di contrasto. Di prossimità. Prossimità significa stare sul territorio, essere visibili, ascoltare e parlare alla gente. Ma i carabinieri non riescono a farsi vedere, ascoltare e parlare con tutti: voi siete la proiezione verso la gente e ci consentite di raggiungere tutto il territorio”.

Un territorio che il neo comandante definisce “articolato e complesso”. “La policy operativa dei carabinieri parte dalla prossimità, dalla vicinanza alla gente, per acquisire le esigenze di sicurezza, e quindi le necessità di intervento per attenuare il disagio che la gente percepisce”, ha proseguito il colonnello, prima di elencare gli ambiti nei quali si concentrerà maggiormente l’azione del comando provinciale.

“Rivolgeremo la nostra attenzione nei confronti di tutte quelle manifestazioni delittuose che destano maggiore preoccupazione: la criminalità giovanile, tema di grande attualità e di preoccupazione comune – ha detto -. La violenza di genere, che impone tempestività nell’intervento per scongiurare situazioni estreme. Non trascureremo i tradizionali obiettivi dei carabinieri, dal contrasto ai reati contro il patrimonio, molto diffusi, allo spaccio di stupefacenti, che crea tanto disagio. Ovviamente – ha aggiunto – rivolgeremo le risorse più qualificate per il contrasto alla criminalità organizzata che ho constatato essere, nella provincia, molto frammentata e con una identità difficilmente riscontrabile in altri territori nazionali. Ovviamente, terremo ben presente l’importanza non solo di interrompere le attività criminali ma anche riacquisire i patrimoni illecitamente accumulati”. Infine, ma non certo per importanza, la lotta alla corruzione. “Non potranno non rivolgersi le nostre attenzioni nell’ambito del contrasto alla corruzione – ha evidenziato Altavilla: tutti siamo consapevoli che quando la Pa non funziona, spesso è per questo motivo”.

Il colonnello Altavilla ha poi assicurato la massima collaborazione con le altre forze dell’ordine. “Non è immaginabile un atteggiamento operativo da solisti – ha sottolineato -. Si persegue l’obiettivo se si fa fronte comune, se si lavora in sinergia e in condivisione, con l’azione di coordinamento da parte della Prefettura e dell’autorità giudiziaria. L’arma territoriale avrà un supporto delle componenti speciali dell’Arma che sono numerose nella provincia di Catania: il Nucleo per la tutela dell’ambiente, i carabinieri per la tutela della salute e l’ispettorato del lavoro saranno al nostro fianco. Confidiamo molto nella vicinanza delle istituzioni locali”.