“Marito violento” a Catania: “Ti ammazzo come si uccidono gli agnelli!”, arrestato

Ancora un caso di violenza a Catania: ecco cosa è successo.

Sono stati momenti di tensione quelli vissuti a Catania, presso un’abitazione del “Villaggio Delfino”, uno dei numerosi agglomerati abitativi vicini al mare, in zona Vaccarizzo, dove un 55enne nordafricano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Sembra che il marito violento abbia cominciato a inveire nei confronti della moglie per motivi banali fino a minacciarne l’uccisione.

La gazzella del Nucleo radiomobile di Catania, impegnata in attività di prevenzione dei reati sul territorio, è intervenuta presso l’appartamento dopo che alcuni condomini avevano segnalato, al numero di emergenza 112, una lite in famiglia.

La dinamica della violenza

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i Carabinieri, appena arrivati, avrebbero trovato l’uomo che, a petto nudo sul balcone di casa, inveiva violentemente contro i familiari. Nel frattempo, hanno anche assistito la moglie, una catanese di 51anni, che si stava sottoponendo alle cure dei medici del 118, poiché poco prima aveva accusato un malore.

I Carabinieri, a quel punto, sono prontamente entrati in azione facendo accesso nell’appartamento, dove sembra abbiano trovato inequivocabili tracce di violenza: una finestra era rotta e sul pavimento vi erano soprammobili in frantumi e cocci di vetro. L’uomo ha cominciato ad avanzare minacciosamente contro i militari dell’Arma, urlando di voler morire, cercando di provocarli. L’equipaggio, però, che aveva ben intuito le sue condizioni di alterazione psicofisica a causa dell’abuso di alcolici, non cedendo alle provocazioni, con fermezza ma anche empatia, lo ha ricondotto alla calma.

Le dichiarazioni della figlia e della moglie

Dopodiché, i Carabinieri hanno avviato i necessari accertamenti per comprendere esattamente la dinamica dei fatti e hanno scoperto, ascoltando le dichiarazioni della figlia 25enne della coppia, che il 55enne, ubriaco, aveva iniziato a inveire contro la propria moglie per futili motivi, e, dopo aver rotto il vetro di una finestra, aveva iniziato a scagliare i frammenti di vetro proprio contro la donna, fino a quando non aveva impugnato anche un cacciavite minacciando di ucciderla.

Quando i Carabinieri hanno potuto ascoltare la versione della moglie dell’uomo, sono venuti a conoscenza del fatto che il marito violento non era nuovo a tali atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti e, nel corso degli anni, l’aveva minacciata più volte di morte, urlandole: “Ti ammazzo come si uccidono gli agnelli!”.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, stabilendo la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari in abitazione diversa da quella familiare.