Catania, traffico in tilt sulla circonvallazione per auto in panne

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Municipale, che stanno gestendo la viabilità nell'attesa che arrivi il carro attrezzi.

Traffico in tilt sulla circonvallazione di Catania, precisamente nel tratto denominato viale Odorico Da Pordenone, all’altezza dell’innesto con via Giovanni Battista Grassi, per un’auto, una Nissan Jukke, che sarebbe andata in panne. Municipale sul posto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Catania, auto in panne e traffico in tilt lungo la circonvallazione

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Municipale, che stanno gestendo la viabilità nell’attesa che arrivi il carro attrezzi. Il traffico in direzione Misterbianco sembrerebbe stia subendo inevitabili rallentamenti, ma per fortuna quanto accaduto non ha causato ulteriori conseguenze.