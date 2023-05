Catania, ai “Benedettini” il convegno sulle nuove malattie infettive nel Mediterraneo

Dalla tubercolosi alle "zoonosi": nell'area del Mediteraneo bisogna combattere la diffusione di nuove patologie infettive

Le malattie infettive non conoscono frontiere. Dopo l’emergenza causata dal Covid-19 sono altre le emergenze che si presentano all’orizzonte. La tubercolosi è una di queste ma lo sono anche le nuove malattie “zoonosi”, trasmesse per via diretta o indiretta dagli animali agli uomini. Purtroppo le regole d’ingaggio nell’aria del Mediterraneo non sono né chiare né uniformi e questo rappresenta un forte rischio. È necessaria una eguale distribuzione dei farmaci in tutta l’area. L’ineguale con consente la sicurezza.

Il 18 e 19 maggio appuntamento all’Auditorium dei Benedettini

Sarà questo l’argomento più importante affrontato nel Convegno organizzato da MedCom Forum in Sanità che si terrà domani e dopodomani, giovedì 18 e venerdì 19 maggio 2013, nell’Auditorium Giancarlo De Carlo nella sede dell’Università degli Studi di Catania in piazza Dante (ex Monastero dei Benedettini) a Catania.

I lavori saranno aperti domani, giovedì 18 maggio 2023, alle ore 10, dal Presidente di CerpMed Amanda Jane Succi.