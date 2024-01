Catania, borseggiatore sfugge a poliziotto dopo averlo aggredito

Un violento scippo, in viale Mario Rapisardi, porta all'arresto di un 36enne

E’ un borseggio, diciamo pure con poca detrezza quello messo in atto da un 36enne in viale Mario Rapisardi a Catania. La vicenda si consuma nel pomeriggio del 14 dicembre 2023, quando, a bordo di un motociclo, il malvivente sorprende una donna arraffando da tergo la sua borsa. Nel tentativo di divincolarsi dalla resistenza della vittima, l’uomo finisce per stramazzare al suolo con il motorino, sbattendo contro una vettura parcheggiata.

Tratto in arresto

Ed è a quel punto che la situazione diviene rocambolesca, con un poliziotto che, libero dal servizio, interviene prontamente intimando l’alt. Affatto propenso a consegnarsi nelle mani della giustizia, il ladro a quel punto molla il bottino per tentare di recuperare il motociclo e fuggire. Cosa che gli è riuscita solo grazie all’uso della violenza nei confronti dell’agente che intanto tentava di fermarlo. Calci, pugni e graffi che gli sono valsi, una volta rintracciato, l’arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania nella tarda serata dell’11 gennaio su delega di questa Procura distrettuale.