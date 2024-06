Catania, ufficiale l’arrivo di Carpani: la nota del club rossazzurro

Il calciatore arriva dopo due anni importanti in Serie C con la maglia della Recanatese, club in cui ha messo a segno 20 reti complessive.

Con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, il Catania ha annunciato l’arrivo di Gianluca Carpani, centrocampista classe1993 cresciuto all’Ascoli, squadra della sua città di origine. Il calciatore, arriva a Catania dopo due anni importanti in Serie C con la maglia della Recanatese, club in cui ha messo a segno 20 reti complessive.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Il centrocampista, dunque, rinforzerà la squadra che il direttore sportivo del Catania, Daniele Faggiano, metterà molto presto a disposizione al nuovo allenatore del club etneo, Domenico Toscano.

Catania, ufficiale Carpani

Con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, il Catania ha annunciato l’arrivo di Gianluca Carpani, centrocampista classe1993 cresciuto all’Ascoli, squadra della sua città di origine. Di seguito, la nota del club rossazzurro:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Carpani, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla nostra società dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2026. Nato ad Ascoli Piceno il 29 agosto 1993 e cresciuto calcisticamente nell’Ascoli, in bianconero ha conquistato una promozione in B nel 2015 e vissuto successivamente tre annate tra i cadetti. Nelle ultime due stagioni, in Serie C, il centrocampista marchigiano ha firmato 20 gol con la maglia della Recanatese. Ha collezionato ulteriori esperienze con la Sambenedettese (vincendo il campionato di Serie D nel 2012/2013), il Rieti, il Fano e il Montevarchi”.