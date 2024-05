Playoff Serie C, il Catania ai quarti di finale: ecco il prossimo avversario dei rossazzurri

Sono stati definiti gli incontri del secondo turno. Sono Benevento, Carrarese, Juventus Next Gen, Catania e LR Vicenza le cinque squadre qualificate.

Il primo turno relativo alla fase nazionale dei playoff di Serie C si è concluso e oggi è andato in scena il sorteggio. Sono stati definiti gli incontri del secondo turno. Sono Benevento, Carrarese, Juventus Next Gen, Catania e LR Vicenza le cinque squadre qualificate. Alle 9:30 in diretta SkySport24 sono stati annunciati gli accoppiamenti. Prenderanno parte le seconde classificate nei tre gironi della Serie C: Padova, Torres e Avellino.

Gli accoppiamenti del 21 maggio e 25 maggio

Juventus Next Gen-Carrarese

Catania-Avellino

Benevento-Torres

Vicenza-Padova.

Le ultime su semifinali e finale

Definito anche il tabellone per le semifinali e finale dei playoff di Serie C. Il Catania se dovesse passare contro l’Avellino sfiderebbe la vincente di Vicenza-Padova e in quel caso i rossazzurri giocherebbero l’andata in casa e il ritorno lontano dalle mura amiche. Lo stesso discorso vale per l’accesso all’eventuale finale.