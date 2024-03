Il Catania fa tredici (sconfitte): gli etnei prendono cinque gol ad Avellino. Le pagelle

Il Catania sprofonda ad Avellino, perdendo 5-2 allo stadio “Partenio – Lombardi”. Una sconfitta pesantissima: le pagelle.

Una sconfitta umiliante e pesantissima, per classifica e per momento. Il Catania affonda al “Partenio – Lombardi” di Avellino, perdendo 5-2 e raccogliendo così la tredicesima sconfitta del sempre più disastroso campionato. Quasi un k.o. tecnico per la squadra di Cristiano Lucarelli che, continuando così, rischia di peggiorare sempre più la propria già pericolante classifica.

Il primo tempo è a senso unico. Il Catania inizia al piccolo trotto, i ritmi della gara sono lenti, ma alla mezz’ora di gioco l’Avellino trova il vantaggio: pallone perso a centrocampo, Sgarbi scappa via e serve Rocca che dentro l’area firma il classico gol dell’ex. A questo punto, i rossazzurri spariscono progressivamente dal campo. Tre minuti più tardi, è ancora Sgarbi sulla destra a mettere il pallone in mezzo, e stavolta è Gori a bucare Furlan per il 2-0. Il tris dei biancoverdi arriva vicino all’intervallo: altro pallone perso e ripartenza, De Cristofaro prima colpisce il palo poi fa centro sulla ribattuta. Partita che sembra chiusa ma che, a inizio secondo tempo, insospettabilmente si riapre. In tre minuti, il Catania segna due volte, prima con Marsura che calcia da dentro l’area trovando una deviazione e poi con Castellini, su assist dello stesso ex Venezia. È solo un fuoco di paglia, però, perché i rossazzurri non vanno mai davvero vicini al clamoroso pareggio. Nel finale, arrivano anzi le due reti che rendono ancora più pesante la sconfitta: prima segna Russo, poi Liotti. Per il Catania una sola vittoria nelle ultime nove gare di campionato.

Le pagelle

Furlan 5 – Di certo sognava un diverso debutto stagionale. Non che abbia particolari responsabilità sui gol subiti (è anzi abbastanza sfortunato sul terzo) ma le reti incassate alla fine sono ben cinque.

Castellini 6 – Il golden boy rossazzurro è sempre l’ultimo a mollare. Nel secondo tempo è caparbio nel trovare la rete del 3-2 (sesto stagionale, quarto nelle ultime cinque gare) e ne sfiora un’altra con un siluro dalla distanza. Giocatore al momento di livello troppo superiore rispetto al resto della truppa.

Curado 4 – La prestazione dell’intero reparto arretrato è sconfortante, ogni qualvolta l’Avellino affonda sono dolori. Il centrale argentino ancora una volta è sul banco degli imputati.

Kontek 4 – Vale il medesimo discorso già applicato per il collega di reparto. L’Avellino colpisce il Catania dentro la sua area di rigore, evidentemente non protetta al meglio.

Celli 4.5 – Altro mistero a tinte rossazzurre, dato che il difensore romano non ha mai offerto prestazioni in linea con le aspettative. Avellino non fa eccezione.

Zammarini 5 – Da quando è rientrato dall’infortunio, si fatica a ritrovare il vero Zammarini. Qualche buona accelerazione a inizio ripresa e poco, pochissimo altro.

Ndoj 5 – Buona gestione del pallone e poco altro. La condizione fisica non è quella ottimale, ma il modo in cui amministra il possesso fa capire come non si sia ancora calato nel contesto della categoria. Dal 46’ Bouah s.v. – Appena nove minuti di gara, poi si ferma per un problema muscolare. Dal 57’ Cicerelli 5.5 – Prova a suonare la carica e cerca la porta, ma la mira oggi è difettosa.

Sturaro 5 – Gioca di lettura e di esperienze, ma nel concreto non ha molto da portare al servizio della causa rossazzurra. Dal 71’ Welbeck s.v. – Appena un quarto d’ora di gioco, si fa male anche lui come Bouah. Dall’87’ Chiarella s.v. – Entra a gara già ampiamente compromessa.

Peralta 5 – Nel primo tempo si vede poco, come del resto tutti i suoi compagni. Lucido nel primo quarto d’ora della ripresa quando l’asse con Zammarini diventa particolarmente propositivo. Ma tutto finisce lì. Dal 71’ Cianci 5.5 – Ancora alla ricerca del primo acuto in maglia rossazzurra, sfiora la rete con una soluzione dalla distanza che esce di poco.

Costantino 5 – Lotta, grinta, determinazione. I gol, però, non ci sono. Avellino conferma il trend che vuole le punte del Catania a secco dallo scorso 13 gennaio.

Marsura 6 – Nel primo tempo sembra il “solito” Marsura stagionale: timido e poco propositivo. Nell’intervallo qualcosa cambia perché a inizio ripresa trova prima la rete del parziale 3-1 e poi serve l’assist per il secondo gol firmato Castellini. Non serve, però, ai fini del risultato.

Lucarelli 4.5 – Le difficoltà, gli infortuni, le tante partite ravvicinate, la classifica pericolante. Il Catania ha tanti problemi ma, anziché cercare una soluzione per venirne fuori, sembra sprofondarci dentro. Il tecnico rossazzurro inizia la gara con un undici sorprendente – debutti dall’inizio per Furlan e Ndoj, ripescato Marsura – e con il 4-3-3 poi, con la squadra travolta dall’Avellino, passa alla difesa a tre. L’inizio di ripresa è solo illusorio, la realtà è l’ennesima sconfitta. E, piove sul bagnato visti gli infortuni occorsi a Welbeck e Bouah (entrambi subentrati). Il momento è nerissimo ed è difficile pensare alle prospettive playoff: il Catania deve urgentemente guardarsi indietro e fare i punti che servono per mettersi al sicuro. Lucarelli però sembra sempre più in difficoltà e in confusione.

Tabellino

Avellino-Catania 5-2

Marcatori: 30′ Rocca, 33′ Gori, 45′ De Cristofaro, 50’ Marsura, 53’ Castellini, 77’ Russo, 84’ Liotti

Avellino (4-3-3): Ghidotti; Ricciardi, Rigione, Cionek, Frascatore; De Cristofaro, Armellino, Rocca (dal 56’ Palmiero); Sgarbi (dal 70’ Marconi), Gori (dal 70’ Russo), D’Ausilio (dal 56’ Liotti). All.: Pazienza

Catania (4-3-3): Furlan; Castellini, Curado, Kontek, Celli; Zammarini, Ndoj (dal 46’ Bouah, dal 57’ Cicerelli), Sturaro (dal 71’ Welbeck, dall’87’ Chiarella); Peralta (dal 71’ Cianci), Costantino, Marsura.

Ammoniti: Frascatore, Lucarelli, Peralta, Gori

Simone Vicino