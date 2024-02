Catania, ecco Ndoj: chi è il centrocampista alla corte di Lucarelli

Il centrocampista Emanuele Ndoj sta svolgendo le visite mediche a Roma: imminente la firma del contratto con il Catania

Il Catania pesca, come preannunciato, dal mercato degli svincolati. Il tredicesimo innesto perfezionato dalla dirigenza rossazzurra in questo inizio di 2024 è Emanuele Ndoj, centrocampista di origini albanesi classe ’96 che ha risolto consensualmente il suo contratto con il Brescia lo scorso 11 gennaio. Rimasto libero dopo la fine del mercato di gennaio, Ndoj sta svolgendo le visite mediche a Roma, presso la clinica di Villa Stuart, per poi firmare il suo nuovo contratto con il club etneo.

Catania nel destino

Nato proprio a Catania il 20 novembre del 1996 da genitori albanesi, Ndoj si è poi trasferito a Padova. In carriera il centrocampista vanta 126 presenze e 11 reti in Serie B e 18 gare disputate in Serie A: per lui sarà la prima volta in Serie C. La sua carriera è strettamente legata ai colori del Brescia, squadra di cui ha vestito la maglia per otto stagioni (con in mezzo un’esperienza di sei mesi al Cosenza nella stagione 2021/22), totalizzando complessivamente 143 partite , 12 gol e 11 assist. Dopo che in estate le Rondinelle avevano esercitato il diritto di opzione per estendere il suo contratto, Ndoj ha vissuto sostanzialmente da separato in casa questa prima metà di stagione. Appena due le presenze in campionato per il giocatore nelle gare contro Cosenza e Feralpi Salò: ultima gara giocata lo scorso 6 ottobre.

Talento non sbocciato

Giocatore di cui, da giovane, si diceva un gran bene (vivaio prima del Padova e poi della Roma), Ndoj non è riuscito finora a esprimere tutto il suo potenziale in carriera. Regista o mezzala, il giocatore italo-albanese rappresenterà una carta in più per Cristiano Lucarelli in un reparto, quello di centrocampo, che tra infortuni, squalifiche e scelte di mercato è rimasto carente a livello numerico. Per lui offerte anche da Svizzera e Turchia, ma Ndoj ha scelto Catania, proprio la città in cui è nato. E che adesso vivrà da calciatore.