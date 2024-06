Catania, inattivi i controlli semaforici sulla Circonvallazione. Porto: “Prima avviseremo la città”

"Magari potrebbero esserci delle prove in atto, ma non è assolutamente attivo nessun controllo" - assicura l'Assessore

Almeno per il momento, non è in vigore alcun controllo semaforico lungo la Circonvallazione di Catania. In queste ore, infatti, molto discussa sui social la vicenda relativa all’ipotetica installazione (e attivazione) dei dispositivi T.Exspeed della Kria nell’intera area che va da Viale Odorico da Pordenone a Viale Felice Fontana.

Questi, una volta attivati, permetterebbero di sanzionare tutti coloro che passeranno con il semaforo rosso. Un progetto nel mirino dell’attuale amministrazione etnea ma che, al momento, non è stato ancora attivato. La conferma di tutto ciò arriva dall’Assessore Alessandro Porto che – contattato dal QdS – ha fatto chiarezza sulla vicenda: “Non c’è nessuna attivazione dei controlli semaforici sulla Circonvallazione. Magari potrebbero esserci delle prove in atto, ma non è assolutamente attivo nessun controllo” – assicura l’Assessore.

Catania, controlli semaforici entro giugno

Successivamente, Alessandro Porto ha parlato delle tempistiche riguardo all’attivazione dei controlli semaforici lungo la Circonvallazione etnea. “Entro giugno dovrebbero essere attivati. Stiamo lavorando sia per questo tipo di servizi che per gli autovelox, ma servirà del tempo per le verifiche tecniche. In ogni caso – assicura Porto – prima di procedere con l’attivazione di tutto sarà proclamata una conferenza stampa in cui informeremo la città delle novità in atto sul territorio”.