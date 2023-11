Catania FC, i convocati rossazzurri in vista della trasferta a Cerignola

Dopo il successo in Coppa Italia Serie C contro il Picerno, il Catania di Zeoli (confermato per il momento) vola in Puglia

L’allenatore del Catania Michele Zeoli ha convocato ventuno calciatori per la sfida all’Audace Cerignola, in programma domenica con inizio alle ore 18.30 allo stadio “Domenico Monterisi” e valevole per la tredicesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24.

Diversi gli indisponibili, tra cui anche Ladinetti, a causa di un risentimento muscolare, e Rizzo, alle prese con il riacutizzarsi di una gonalgia: quest’ultimo dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad accertamenti diagnostici.

In Puglia non ci sarà neanche Davide Marsura, in permesso per motivi familiari.

I convocati del Catania

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

4 Silvestri

5 Rapisarda

6 Zanellato

7 De Luca

8 Rocca

9 Sarao

11 Mazzotta

13 Bouah

16 Quaini

17 Dubickas

19 Deli

24 Bočić

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

95 Albertoni

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI