Catania, DC annuncia sostegno a Lanfranco Zappalà: “E’ il profilo più autorevole”

Il partito ha ufficializzato la scelta in una nota emanata nel pomeriggio

La Democrazia Cristiana ha ufficializzato l’appoggio a sindaco di Catania di Lanfranco Zappalà. “E’ il profilo più autorevole”. La DC ha annunciato la scelta attraverso una nota diramata da fonti nazionali e locali del partito. Un’intesa che si fonda su un preciso progetto di civismo. “Ci interessa il futuro di questa città, abbandonata da tempo, e non i colori politici – si legge nella nota – di chi ha scelto di unirsi con altre candidature senza un progetto serio e comune per Catania”.

“Candidatura Zappalà innovativa per metodi e contenuti”

“Per noi Lanfranco Zappalà rappresenta il profilo più autorevole, la sintesi migliore per parlare a tutta la città. La candidatura di Zappalà – continua la nota- è per noi una voce d’eco di ritorno, all’Unione dei democratici non tanto per impedire agli altri di vincere, ma perché è ormai una certezza che la stragrande maggioranza degli italiani voglia votare un partito di centro, moderato e riformista”.

“La sua candidatura – si evidenzia -è per noi innovativa, nei metodi e nei contenuti, accompagnata da empatia, carisma e soprattutto dalla conoscenza della macchina amministrativa. La sua figura cade a pennello con l’identikit che cercavamo. E così che il nostro vicesegretario politico regionale, Andrea Saraniti, viene posto quale ambasciatore del partito”. “Da parte del dipartimento elettorale nazionale – conclude la nota della Dc- nella persona di Endo Giarin, arriva il plauso per questa scelta”.