Catania, donna prova a rubare in negozio: denunciata

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania sono intervenuti in un’attività commerciale del capoluogo del viale Mario Rapisardi dove era stata segnalata una persona – successivamente identificata come una cittadina italiana, classe 1978 – che dopo aver asportato della merce dagli scaffali aveva tentato di allontanarsi senza pagare.

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con i responsabili dell’esercizio commerciale che hanno riferito di aver notato la donna aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto. La 45enne aveva poi occultato della merce nella borsa, superando le casse senza pagare. È stato a quel punto che l’hanno fermata per poi allertare la Polizia di Stato.

I prodotti trovati e la denuncia

Gli agenti hanno sottoposto la donna a perquisizione che ha dato esito positivo; nella borsa, infatti, i poliziotti hanno rinvenuto alcuni detersivi privati del dispositivo antitaccheggio. Accompagnata in Questura per le attività di rito, acquisita la querela della parte offesa, la 45enne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato. La refurtiva, invece, è stata riconsegnata ai titolari dell’esercizio commerciale.