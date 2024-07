Catania, Eurospin in cerca di personale: tutte le info

Eurospin è alla ricerca di personale nei punti vendita di Catania: ecco le figure ricercate e quali sono le mansioni

Eurospin Sicilia S.p.A. sta cercando personale per i propri punti vendita situati nella provincia di Catania. Attualmente sono aperte posizioni per un/a HR in relazioni Sindacali e Contenzioso da inserire all’interno dell’Ufficio Risorse Umane.

Le mansioni

La nuova figura dovrà occuparsi di:

Instaurare e mantenere rapporti con le Organizzazioni Sindacali territoriali

Gestione del sistema disciplinare, interfacciandosi con Rete vendite per raccolta informazioni, ricostruzione dell’evento ed emanazione dell’eventuale provvedimento

I requisiti

Tra i requisiti necessari:

Laurea in materie giuridiche

Precedente esperienza nel ruolo

Disponibilità a trasferte finalizzate ad incontri sul territorio

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI