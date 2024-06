Eurospin assume: le posizioni aperte e come candidarsi

La catena di supermercati Eurospin cerca personale in tutta Italia: ecco quali sono le posizioni aperte e come inoltrare la candidatura

Eurospin è alla ricerca di nuovi membri da integrare nel loro personale su scala nazionale. Le figure professionali selezionate saranno incaricate di accogliere e assistere i clienti, riordinare e rifornire gli scaffali e gestire le operazioni quotidiane. Diverse sono le posizioni disponibili in varie città italiane, evidenziando una significativa espansione e la necessità di personale qualificato in diverse aree:

Addetti vendita

Sedi di lavoro: Sardegna, Calabria, Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia

Requisiti: Preferibile precedente esperienza nel settore della GDO o alimentare. Disponibilità a lavorare su turni e festivi, residenza nelle zone limitrofe, automuniti. Selezioni aperte anche per categorie protette.

Gastronomi – Addetti al banco gastronomia

Sedi di lavoro: Sicilia, Sardegna

Requisiti: Vendita assistita e preparazione prodotti da banco. Passione per il prodotto, approccio positivo al cliente, disponibilità a lavorare su turni. Precedente esperienza nella GDO valutata positivamente.

Macellai – Addetti reparto macelleria

Sedi di lavoro: Sardegna, Calabria, Basilicata, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta

Requisiti: Conoscenza tipologie di carne e utilizzo strumenti di lavoro (coltelli, affettatrici). Disponibilità a lavorare su turni e festivi, residenza nelle zone limitrofe.

Vice capo negozio / capo negozio

Sedi di lavoro: Calabria, Basilicata, Abruzzo, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia

Requisiti: Capacità organizzative, pianificazione e gestione priorità. Precedente esperienza nel ruolo nella GDO o settore alimentare valutata positivamente. Disponibilità a lavorare su turni e festivi, residenza in zone limitrofe, automuniti.

Capo settore

Sedi di lavoro: Marche, Umbria, Sicilia

Requisiti: Diploma e esperienza nel ruolo. Responsabilità nel raggiungimento risultati economici/commerciali dei punti vendita assegnati. Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.

MANUTENTORE GENERICO

Sedi di lavoro: Lazio, Marche, Umbria

Requisiti: Esecuzione interventi di manutenzione nei punti vendita Eurospin. Esperienza nel ruolo e conoscenza di elettricità, idraulica.

Opportunità di lavoro in sede



Il Gruppo Eurospin seleziona anche profili da assumere in sede presso San Martino Buon Albergo (Verona):

Addetto centralino;

Assistente Buyer;

Impiegato amministrazione del personale;

Impiegato contabile;

Impiegato ufficio acquisiti (categorie protette);

It app tech specialist;

It integration developer;

It junior demand;

Junior buyer acquisti tecnici;

Junior it help desk.

Altre sedi e centri distributivi

ASPP – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione – Aprilia (Latina);

Controller – San Pietro Vernotico (Brindisi);

Impiegato Ufficio Acquisti – Romentino (Novara);

Impiegato Ufficio Controllo di Gestione – Magione (Perugia);

It Help Desk – Romentino (Novara);

Responsabile Magazzino distributivo – Melfi (Potenza);

RSPP – San Pietro Vernotico (Brindisi);

Tecnico di cantiere – Romentino (Novara).

I requisiti

I candidati dovrebbero possedere i seguenti requisiti:

Esperienza pregressa, anche minima, nelle funzioni applicate.

Eccellenti capacità di comunicazione e relazione.

Possesso di un mezzo proprio.

Disponibilità a lavorare su turni, inclusi i weekend e i giorni festivi, sia part-time che full-time.

Modalità di Contratto

I contratti proposti variano da determinati a tirocini, a seconda della posizione e dell’esperienza del candidato.

Come candidarsi



I candidati interessati sono invitati a visitare il sito ufficiale per ulteriori dettagli sulle posizioni aperte e per procedere con l’invio delle proprie candidature. È un’opportunità per entrare a far parte di un team in espansione e giocare un ruolo chiave nel successo quotidiano dei supermercati.

