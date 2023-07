Catania FC, altro colpo di mercato: ufficiale l’arrivo di Ladinetti

Riccardo Ladinetti è un nuovo calciatore del Catania: il regista cagliaritano va a rafforzare ancor di più la rosa a disposizione di Tabbiani

Altro giorno, altro colpo di mercato messo a segno dal Catania.

La premiata ditta Grella-Laneri colpisce ancora, con la dirigenza rossazzurra che ha definito con tanto di crisma dell’ufficialità l’arrivo alle falde dell’Etna del regista Riccardo Ladinetti.

Un nuovo, importante, tassello dunque va ad impreziosire la rosa a disposizione di mister Tabbiani, che proprio nella giornata di domani verrà presentato ad Aci Castello insieme al resto dello staff tecnico.

Il comunicato del Catania

“Catania Football Club – si legge – comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Ladinetti, nato a Cagliari il 20 dicembre 2000. Con le principali formazioni giovanili del club della città d’origine, dall’under 17 alla Primavera 1, il centrocampista ha disputato 94 gare impreziosite da 12 gol e 13 assist, vincendo il campionato Primavera 2 nel 2017/18. Ha esordito in A il 18 luglio 2020, in occasione di Cagliari-Sassuolo 1-1; in rossoblù, conta tre presenze nella massima serie. In Serie C, Ladinetti ha indossato le maglie dell’Olbia e del Pontedera, conquistando nelle ultime due stagioni l’accesso ai playoff”.