Catania, Ferraro: “Rispetto per il Trapani ma vogliamo riscattarci”

L'allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha parlato alla vigilia della sfida di domani al "Massimino" contro il Trapani

Riscattare subito il k.o. contro la Polisportiva Santa Maria Cilento e ripartire.

Il Catania di Giovanni Ferraro vuole chiudere alla grande una già straordinaria prima parte di stagione.

Domani, nell’ultimo match del 2022 al “Massimino”, arriverà il Trapani, per una sfida dal sapore di categoria superiore.

Il tecnico rossazzurro ha parlato alla vigilia della sfida, in programma alle 14.30 di domani.

“Dobbiamo subito rilanciarci mercoledì dopo essere usciti sconfitti dal campo – spiega Ferraro – vogliamo chiudere il girone d’andata con una vittoria riprendendo subito il nostro percorso. Il Trapani è una squadra che ho visto giocare tante volte, sta facendo un ottimo campionato, gioca bene, viene a Catania dando tutto come ogni squadra che ci affronta per dimostrare il proprio valore. Massimo rispetto per il Trapani ma noi siamo il Catania e giochiamo davanti ai nostri tifosi”.

Ferraro: “Turnover? Dentro i più freschi”

“La formazione? Qualche giocatore che ha riposato nell’ultima partita lo potremo vedere in campo, avendo due partite in quattro giorni con la rosa a disposizione è giusto sfruttare qualcosa in più a livello mentale e fisico – prosegue il mister campano – Indisponibili? Al termine della rifinitura avremo le idee chiare, faremo una riunione con tutto lo staff e decideremo di mettere in campo i calciatori aventi la condizione mentale e fisica migliore facendo sì che possano dare il giusto contributo. Gli allenamenti dopo la sosta natalizia riprenderanno il 27 dicembre per ripartire alla grande nel girone di ritorno”.