Catania SSD, Ferraro: “Vogliamo far rivivere alla città le emozioni che merita: tutti recuperati in attacco”

L'allenatore rossazzurro Giovanni Ferraro ha parlato così in conferenza stampa in vista della gara di domenica contro il Castrovillari

Mentre la città è ormai immersa nel pieno delle celebrazioni per la Festa di Sant’Agata, il Catania si prepara alla trasferta calabrese in vista del match di domenica pomeriggio contro il Castrovillari.

I rossazzurri, sempre più lanciati verso la promozione in Serie C, vogliono agguantare il sesto successo consecutivo, allungando ancora sul Locri secondo in classifica distante ben 14 punti dalla vetta.

Il tecnico etneo, Giovanni Ferraro, ha presentato questa mattina nella sala stampa del “Massimino” la sfida del “Mimmo Rende”

Ferraro: “Dobbiamo vivere il presente: Boccia possibile sostituto di Rapisarda sulla destra”

“Per la sostituzione di Rapisarda abbiamo Boccia e altre soluzioni, valuteremo domani in occasione della rifinitura – le parole dell’allenatore campano – I nostri under sono paragonabili agli over e quindi possiamo impiegarne anche uno o due in più, non è una questione di età ma di posizione in campo. Baldassar? Si tratta di un ottimo acquisto, a metà campo può interpretare diversi ruoli e ci può dare una soluzione in più, in alternativa a un centrocampo più esperto. Sono tutti recuperati, sul piano medico, tranne Alessandro Russotto e Buffa; qualcuno poi, appena rientrato, ha bisogno di qualche settimana in più per trovare la migliore condizione. I nostri allenamenti si avvicinano all’intensità di una partita, si spinge sempre al massimo. Il campo? Bisogna sempre adattarsi, per il resto stiamo bene fisicamente e mentalmente, viviamo in questi giorni anche l’atmosfera della festa di Sant’Agata. La presenza del Presidente è sempre importante. Tutte le partite sono opportunità, quando si indossa la maglia del Catania. Del traguardo parleremo quando sarà raggiunto, sempre meglio vivere il presente. Dobbiamo far rivivere alla città le emozioni che merita. Nel calcio non si deve mai dare nulla per scontato, per me la settimana di lavoro è sempre fondamentale. Motivazione personale? Ripagare la fiducia che mi è stata concessa dal direttore Laneri, dal vice presidente Grella e da tutta la società. Dobbiamo lavorare ed essere sempre moderati. Con i calciatori a volte riusciamo a capirci semplicemente guardandoci negli occhi, perché sanno che prima di diventare tecnici abbiamo vissuto esperienze significative anche da giocatori e quindi possiamo comprenderli”.