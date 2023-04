Catania, gambizzato 31enne parente di un boss deceduto

L'uomo sarebbe stato centrato da diversi colpi di pistola mentre si trovava in auto: ricoverato in ospedale, non sarebbe in condizioni serie

Un uomo di 31 anni è stato ferito con diversi proiettili a Catania, ma non è in pericolo di vita.

L’uomo sarebbe stato colpito con diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava in auto ed è stato subito ricoverato in ospedale: le sue condizioni, però, non desterebbero eccessive preoccupazioni.

Il giovane è parente di un esponente di spicco del clan dei Cursoti milanesi

Il 31enne, come scritto poco sopra, sarebbe imparentato con un esponente di spicco del clan dei Cursoti milanesi deceduto e in passato coinvolto in un’indagine della polizia.

Sull’accaduto indaga la squadra mobile. Non si esclude che l’episodio possa essere maturato in ambienti criminali.