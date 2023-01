Catania, Giuseppe Lipera si candida a sindaco: “In campo per ricostruire città distrutta”

L'avvocato penalista Giuseppe Lipera si candida per sindaco di Catania: "In campo per ricostruire città distrutta"

“Scendo in campo e la mia e’ una candidatura laica senza ideologie politiche perche’ i problemi di ogni città, e di Catania in particolare che è distrutta, non sono né di destra né di sinistra e in tal senso, ad esempio, parlo delle strade, dei marciapiedi e della spazzatura”. Lo afferma all’AdnKronos l’avvocato penalista Giuseppe Lipera che conferma, dopo l’intervista odierna al quotidiano ‘La Sicilia’, la sua volontà di candidarsi a sindaco di Catania in vista delle amministrative che interesseranno anche il capoluogo etneo nella prossima ‘tarda’ primavera. “Ci sono poi i problemi culturali – aggiunge- e le grandi questioni cui ne parlerò nelle prossime settimane”.

“E’ il momento – evidenzia Lipera che già nel 1988 fra le fila del Partito Radicale ‘prese’ il posto di Marco Pannella come consigliere comunale a Palazzo degli Elefanti- che i ricchi ed i nobili di questa città, anche se io non li conosco, si abbraccino con il popolo catanese per fa rinascere questa città”. “Per un momento finiamo – conclude il penalista – di criticare e pensiamo a ricostruire questa casa e poi magari torniamo a litigare”.