Catania, i carabinieri donano le uova di Pasqua ai bimbi in ospedale

I bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell‘ospedale Garibaldi-Nesima di Catania hanno ricevuto la visita dei carabinieri del Comando provinciale, con in testa il Comandante provinciale, Colonnello Rino Coppola, che hanno donato loro gadget e uova di pasqua. Il Comandante provinciale era accompagnato dal Comandante della Compagnia di Fontanarossa, Tenente Colonnello Giuseppe Battaglia, e dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Catania-Nesima, Luogo Tenente in Carica Speciale Antonino Nicolosi. Gli ufficiali sono stati accompagnati dal dott. Fabrizio De Nicola, Commissario Straordinario dell’Arnas Garibaldi Fabrizio De Nicola, che ha detto: “La generosità dell’Arma ha reso felici tantissimi bambini che non avranno la fortuna di trascorrere la Pasqua a casa. Non posso che ringraziare quanti si sono spesi per questa bellissima iniziativa”. Alla distribuzione dei regali era presente anche il dirigente medico del Presidio Garibaldi-Nesima Lita Mangiagli.