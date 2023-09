Catania, il sindaco Trantino agli studenti: “Rispettiamo le regole e prendiamoci cura di ciò che è fragile”

Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha voluto scrivere una lettera aperta a tutti gli studenti etnei che oggi hanno iniziato la scuola

“Tutti insieme affrontiamo questo nuovo viaggio e sin da ora vi ringraziamo per il vostro impegno, per i vostri sorrisi, l’amicizia che donate nel segno della condivisione e del rispetto reciproco, affinché la scuola, oltre a farvi acquisire conoscenze, sia sempre più luogo in cui coltivare valori come la considerazione per le persone che ci circondano e l’orgoglio dell’appartenenza”.

Sono alcuni dei passaggi della lettera aperta che il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alla pubblica istruzione Andrea Guzzardi hanno inviato agli alunni delle scuole di Catania tramite i dirigenti scolastici.

Trantino: “Tutto ciò che è fragile ha bisogno di essere difeso”

“Prendetevi cura – aggiunge Trantino- di chi vi sta accanto, del territorio, perché tutto quel che è fragile ha bisogno di essere difeso. Solo dall’unione nasce la forza per aiutare chi è rimasto indietro”.

Per l’occasione il primo cittadino e l’assessore delegato alla scuola hanno visitato tre plessi scolastici rispettivamente a Cibali per un incontro coi ragazzi al Vaccarini istituto di istruzione superiore, a San Cristoforo, nell’istituto scolastico comprensivo a indirizzo musicale ‘Cesare Battisti’ e a Picanello nella scuola ‘Agatino Malerba’.