Catania, intesa Ance-Confindustria per cessione crediti da bonus edilizi

L'accordo stipulato tra le due associazioni mira alla creazione di un 'Borsino' dei crediti fiscali che faciliti circolazione tra imprese

Favorire l’acquisto e la vendita dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi offrendo maggiori opportunità alle imprese in termini di tempi e qualità delle cessioni. E’ questo l’obiettivo del protocollo che il presidente dell’Ance Catania, Rosario Fresta, e il presidente Confindustria Catania, Antonello Biriaco, sottoscriveranno alla presenza della stampa, domani, martedì 18 aprile, alle 10.30, presso la sede dell’Ance (viale Vittorio Veneto, 109 – 2° piano).

Si punta alla creazione di un ‘Borsino’

“Le disposizioni relative ai bonus fiscali introdotte dal ‘Decreto rilancio’ – spiegano da Confindustria Catania – sono state oggetto di numerose modifiche e di altrettanti provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e del ministero delle Finanze, che hanno creato forti incertezze e ridotto la circolazione dei crediti fiscali, mettendo in gravissime difficoltà le imprese sia nella gestione delle commesse in esecuzione che per gli interventi da avviare”.

L’accordo tra le due associazioni punta alla creazione di un ‘Borsino’ dei crediti fiscali attraverso procedure che possano facilitarne la circolazione tra imprese.