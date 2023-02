Catania, la cera in strada e il rischio incidenti: “13 anni fa distrutta una vita a me cara”

Il consigliere del secondo municipio ha perso un fratello. L'appello alla prudenza e la denuncia.

L’ordinanza, puntualmente disattesa, la cera ancora in strada e la combo con il maltempo. Anche quest’anno scoppia la polemica dopo le festività agatine e sulla presenza dei cerei accesi durante la processione, nonostante il divieto imposto da Palazzo degli elefanti.

Torcioni accesi: la polemica

La questione era già esplosa all’indomani della tre giorni dedicata a Sant’Agata, per via dei danni causati dal fuoco in piazza Stesicoro – dove i torcioni hanno provocato l’incendio del maxischermo, danneggiando anche alberi, lampioni e annerendo una delle colonne dell’anfiteatro romano – e in piazza Borgo. Ma adesso torna prepotentemente, di fronte all’ondata di maltempo che si sta abbattendo anche su Catania.

L’allarme di Damiano Capuano

A lanciare l’allarme sicurezza è Damiano Capuano, consigliere del secondo municipio e fratello di Andrea, morto proprio in seguito a un incidente causato dalla presenza delle cera sulle strade. “Quindi dopo la “festa” i residenti di alcune zone sono ostaggi fin quando non sarà tolta la cera (vietata, è bene ricordarlo, da un’ordinanza) – scrive Capuano su Facebook. Ma cosa ancora più grave: pensate a come saranno ridotte le strade, tutte, con l’allerta rossa…un mix letale di acqua e cera, pericolosissimo per pedoni, ciclisti, automobilisti e motociclisti. Un mix che 13 anni fa ha distrutto una vita, a me cara. Ed ogni volta, ogni anno, è una coltellata al cuore”.

Capuano: “Ordinanza inutile senza controlli”

Vietare e non vigilare, per Capuano, è inutile. “Preghiamo affinché non succeda nulla, perché queste situazioni sono quelle che dopo, qualora succedesse qualcosa, verrebbero chiamate “tragedie annunciate – sostiene. La soluzione sarebbe semplice: vietare i ceri e sanzionare, controllare, multare, denunciare”.