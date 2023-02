Incendio in piazza Stesicoro, brucia maxischermo durante Festa di Sant’Agata: ecco cos’è successo – FOTO e VIDEO

Il maxischermo installato in piazza Stesicoro è andato completamente distrutto a causa delle fiamme e del calore. I dettagli dell'accaduto.

Pericoloso inconveniente quello che si è verificato in piazza Stesicoro a Catania intorno alle 22,30 di ieri, domenica 5 febbraio, durante il giro interno della Festa di Sant’Agata.

Il maxischermo installato nella centrale piazza etnea, accanto all’Anfiteatro Romano, è andato in fiamme a causa del calore emanato dalla presenza ceri votivi accesi nella postazione adibita al loro deposito.

Incendio piazza Stesicoro, maxischermo distrutto

La struttura è andata distrutta sotto gli occhi di devoti, turisti e curiosi che partecipavano alla Festa. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrerebbero feriti.

Il maxischermo è attualmente inutilizzabile. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania.

Sant’Agata 2023, il 4 febbraio un altro imprevisto

Soltanto poche ore prima, in piazza Stesicoro, un altro imprevisto aveva provocato tensioni nel corso delle celebrazioni per Sant’Agata. Durante la sentita salita dei Cappuccini, infatti, si era spezzato il cordone sinistro maneggiato dai devoti per trainare il Fercolo della Patrona di Catania.

Per un puro caso l’inconveniente non ha causato gravi conseguenze. La processione è stata costretta a fermarsi per diversi minuti per poi riprendere una volta sostituito il cordone danneggiato.

Foto e video di Davide Anastasi