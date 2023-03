Catania, la sfida contro il Canicattì posticipata alle 15

Il Catania e il Canicattì hanno trovato l'accordo per posticipare l'inizio della gara di domenica al "Tomaselli" di Caltanissetta

Il fischio d’inizio dell’attesissima sfida tra Canicattì e Catania è stato posticipato alle ore 15.

I due club, infatti, hanno raggiunto un accordo per ritardare l’avvio delle ostilità al “Tomaselli” di Caltanissetta, lo stadio che ospiterà la gara che potrebbe regalare l’aritmetica certezza della promozione in Serie C per il club di Ross Pelligra.

Il comunicato del Catania

“A ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate – si legge nella nota del club etneo – il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato il posticipo dell’orario d’inizio della gara Canicattì-Catania, in programma domenica 19 marzo, alle ore 15.00″.